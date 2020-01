C'est toujours une période redoutée par les staffs des sélections nationales. Voir leurs joueurs sur le pré avec leurs clubs, à quelques jours du prochain Tournoi des 6 Nations. Pour Fabien Galthié, 28 de ses protégés ont joué ce week-end pour le compte de la cinquième journée européenne. 22 en tant que titulaire, 6 en tant que remplaçant. Malheureusement, même si Montpellier, le Stade Français Paris et Lyon ont laissé quasiment tous leurs internationaux au repos, les blessures de Killian Geraci et d'Anthony Etrillard, n'ont pas pu être évitées. Le deuxième ligne est sorti dès la première action du match face au Leinster, à priori touché au mollet. Pour le talonneur toulonnais le verdict est tombé, il souffre d'une fracture du péroné et a d'ores et déjà dit adieu au prochain Tournoi.

Vakatawa et Fischer en pleine forme

C'était une des petites surprises de la liste du nouveau sélectionneur, Alexandre Fischer a confirmé son excellente forme face à l'Ulster. Sur le banc au coup d'envoi, il est très rapidement rentré à la suite de la blessure d'Arthur Iturria. Véritable poison dans les rucks, il a été élu homme du match. Autre joueur à avoir une nouvelle fois crevé l'écran, Virimi Vakatawa a surnagé hier après-midi face au Munster, le centre a démontré qu'il jouait le meilleur rugby de sa vie en ce moment. Mention spéciale également à Teddy Thomas, autour d'un doublé face aux Munstermen. L'ailier francilien est co-meilleur marqueur de Champions Cup avec 6 essais et arrivera en pleine forme pour le début du Tournoi des 6 Nations 2020.