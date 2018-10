XV de France - Demba Bamba : "C'est le Graal !"

Comme pressenti, le pilier de Brive Demba Bamba fait partie de la liste des 31 joueurs retenus pour préparer les tests de novembre avec le XV de France. A tout juste 20 ans, il est le seul champion du monde des Moins de 20 ans appelé alors qu'il joue en Pro D2 (c'est une première depuis l'Auscitain Franck Montanella, en 2007). Joint par téléphone, la nouvelle bombe du rugby français nous a confié son sentiment, un peu abasourdi par sa convocation :

Demba Bamba et Hassane Kolingar (France U20) champions du mondeIcon Sport

" L'équipe de France, c'est le Graal, ce que tu peux rêver de mieux en rugby "

"J'ai appris la nouvelle par un ami qui m'a appelé pour me le dire. C'est bizarre... Je ne réalise pas trop, je dois l'avouer. C'est vrai qu'on parlait de moi et que je m'y préparais un peu mais je n'osais pas trop y croire. Jamais je n'aurais imaginé ça, même après le titre mondial avec les Moins de 20 ans. Je m'étais juste dit que j'allais repartir en Pro D2 et tenter d'apprendre au maximum.... J'ai hâte de voir comment ça va se passer et j'ai un peu d'appréhension à la fois. L'équipe de France, c'est le Graal, ce que tu peux rêver de mieux en rugby. Vous vous rendez compte, j'ai 20 ans... C'est exceptionnel !"