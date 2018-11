XV de France - Demba Bamba (Brive) : "Avant, quand l’arbitre sifflait mêlée, je me disais 'oh p...'"

Il y a huit mois, à l’occasion du Tournoi des 6 Nations 2018, le Rochelais Dany Priso (24 ans, 7 sélections) était au cœur des sollicitations médiatiques. Au moment de plonger dans les tests de novembre, à moins d’un an de la Coupe du monde au Japon, un autre pilier est aujourd’hui poursuivi par les caméras : Demba Bamba. A 20 ans, le Briviste, sacré champion du monde avec les U20, connaît une trajectoire fulgurante. Lui qui a décidé de rester sous les couleurs du CAB pour engranger du temps de jeu avant de rejoindre Lyon la saison prochaine

Dimanche, le natif de Seine-Saint-Denis franchissait la grille du CNR de Marcoussis pour honorer la convocation de Jacques Brunel. "C’est énorme quand tu le vis et que tu découvres le groupe, nous confie-t-il. Quand tu vois les joueurs qui viennent vers toi, Mathieu Bastareaud et Guilhem Guirado, que tu participes aux entraînements publics, tu prends conscience que tu plonges dans une autre dimension."

" Ça fait deux ans que je dépasse mes objectifs "

Quelque peu "mal à l’aise" en voyant Rabah Slimani remplacer Uini Atonio, lui qui a été préféré au pilier de l’ASM Clermont Auvergne, Demba Bamba arrive à se surprendre lui-même. "Chaque année, je me fixe des objectifs, aller le plus loin possible. Mais ce qui fait bizarre, c’est que ça fait deux ans que je les dépasse, explique-t-il. J’espérais au moins faire un match en pro (il a joué son premier match de TOP 14 en décembre 2017, ndlr) et disputer les 6 Nations avec les U20. Au final, j’ai signé mon premier contrat pro et je suis Champion du monde. C’est énorme." Désormais, quelles sont ses ambitions ? "Je veux faire partie des meilleurs piliers de la Pro D2", lance-t-il à demi-mot.

" Au foot, je suis plutôt Ronaldo Nazario. Je m’éclate de fou… "

Derrière sa voix feutrée, à l’instar de Dany Priso, le pilier du CAB au gabarit impressionnant (1,85m, 124 kg) laisse avant tout transpirer son plaisir presque innocent du jeu. "Quand je remonte sur Paris, je revois souvent mes amis et on se fait des petits foot 5 contre 5. Je m’éclate. C’est freestyle. Moi c’est plutôt Ronaldo Nazario, c’est pas mal, s’amuse-t-il. Les passements de jambes, c’est naturel (une qualité d’appuis qu’il a cultivé en pratiquant le handball, ndlr). Je m’éclate de fou." Pas vraiment intéressé par les micros des journalistes, Demba Bamba est en revanche une toute autre personne une fois lancé sur le terrain. "Quand je joue, j’oublie tout, souligne-t-il. Je me sens super bien, c’est du bonheur. Quand je suis sur le terrain, j’ai envie de m’éclater, de prendre le ballon pour rentrer dans les adversaires, traverser, jouer après contact. Je pense que c’est mon point fort."

" J’ai appris à aimer la mêlée "

Reste le secteur de la mêlée sur lequel il a beaucoup progressé, notamment en trouvant la bonne position. "J’ai appris à aimer ça. Avant, quand l’arbitre sifflait mêlée, je me disais ‘oh p...’. Dès qu’il y a un en-avant, c’est mêlée, c’est relou, lâche-t-il lui qui a joué numéro 8 lors de sa première année de rugby, il y a cinq ans. Je n’étais pas très bon. Maintenant, pour jouer au plus haut niveau, je ne plus me permettre de passer à côté." Le 10 novembre au Stade France, la mêlée springbok guidée par Malcolm Marx sera un premier vrai révélateur pour la petite pépite du XV de France…