Souvent réputés pour être "à haute intensité", les entraînements des Bleus ont fait de la casse en ce début de semaine. Tout d’abord, les Racingmen Fabien Sanconnie et Olivier Klemenczak ont dû quitter l’entraînement. Le premier a reçu une importante béquille aux quadriceps, la blessure du second semble plus grave. Victime "d’un accident de jeu", 13 points de sutures ont été nécessaires dans la région du tendon d’Achille. Enfin Gervais Cordin, s’est également plaint d’une douleur à la cheville. Ils ne sont évidemment pas retenus dans le groupe qui défiera l’Italie ce week-end.