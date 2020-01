Et hop ! Deuxième ligne Cyril Cazeaux. Voila, le jeune joueur de l'UBB sélectionné pour le stage de préparation de l'équipe de France. Cela peut constituer une surprise, mais les progrès de l'avant landais sont significatifs cette année. D'ailleurs, il a prolongé de 3 ans son contrat en octobre dernier. Voilà bien une preuve de la confiance que l'UBB accorde à son 2e ligne. Cyril Cazeaux ne fait pas dans le clinquant ou le spectaculaire. Pourtant depuis son arrivée au club girondin, en 2015, le Landais n'a fait que progresser.

Et à 24 ans, il a franchi la barre des 100 matchs sous les couleurs de l'UBB, dont 87 en Top 14. Sacrée performance pour un jeune joueur, surtout à un poste qui traditionnellement, demande de la maturité. "Cela se passe bien avec Christophe" explique-t-il. "J'ai vite adhéré au projet". Et cela lui vaut de former avec l'ex international australien Kane Douglas, la paire ayant le plus joué depuis le début de la saison.

Top 14 - Cyril Cazeaux (Bordeaux-Bègles) contre ToulouseEurosport

La concurrence n'est pas des moindres avec Jandre Marais, Alexandre Flanquart, Kane Douglas donc et le jeune Adrien Vigne. Mais cela ne semble pas déranger le gaillard : "On a un effectif complet avec des internationaux, du beau monde. C'est ce qui me plaît. Cela me permet de rester au pic de ma forme". Cyril Cazeaux, si discret et agréable dans la vie courante est un "besogneux" comme l'a qualifié Christophe Urios dans L'Équipe. Et ça, il aime depuis toujours : plaquer, soutenir, gratter, sauter. Il est devenu un des meilleurs plaqueurs du club, n'a reçu qu'1 seul carton, jaune contre Toulon. Laurent Marti avait repéré cet international moins de 20 ans à Dax et l'avait fait venir à l'Union.

Le gaillard avait débuté à Saint-Paul les Dax, club présidé par son père à l'époque, avant de franchir l'Adour et rejoindre l'US Dax. A l'UBB, avec une régularité métronomique, Cyril a réussi à gagner sa place, profitant des blessures des uns, s'affirmant toujours un peu plus dans ce rôle ingrat auprès de tous les entraîneurs de l'Union. Ibanez, Brunel, Teague, Worsley ont tous fait confiance à ce joli gabarit, lui offrant plus de 20 apparitions chaque saison. Et cela malgré la concurrence de sacrés gaillards plus expérimentés.

" Je me sens au top de ma forme "

La confiance du staff, une panoplie plus élargie, notamment en touche, où il continue à s'améliorer, Cyril Cazeaux réalise certainement son meilleur début de saison. "J'ai la chance que Christophe me fasse confiance, je m'entends bien avec Kane (NDLR : Douglas) et puis je n'ai pas eu de blessures" modère-t-il. Ses performances ne sont pas passées inaperçues pour le staff du XV de France qui l'avait reçu et l'a finalement choisi parmi les 42. "Franchement, je n'y croyais pas quand j'ai reçu l'appel mercredi. Tour le monde m'en parlait, mais je n'y pensais pas. Je suis très heureux. Après le plus dur reste à faire. C'est très bien d'y mettre un pied. Encore faut-il y rester. Il me reste beaucoup de travail à faire."

Ce premier passage dans le groupe France démontre la valeur du jeune 2e ligne. Il retrouvera le maillot bleu, du moins à l'entraînement, 5 ans après avoir porté celui des moins de 20 ans. Celui qui avait reçu le surnom de "Gaston" de la part d'un kiné en raison de son port d'épaule, à son arrivée, a trouvé son rythme, et un peu plus d'agressivité, chose demandée par le staff : "Même si je n'ai que 24 ans, je me sens au top de ma forme". Sans bruit, le joueur apporte sa pierre à l'édifice des avants, bataillant ferme dans les rucks et les mauls, sans l'ouvrir, ni faire le spectacle, mais diablement efficace.

Mis au repos contre Bayonne, Christophe Urios devrait le titulariser contre Edimbourg, pour ce qui constituera la finale de poule, en Challenge Cup. Avec Cyril Cazeaux, il peut-être sûr que la valeur combat ne sera pas négligée.