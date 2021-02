Comme révélé par Midi Olympique, il s'agit du talonneur Peato Mauvaka, du pilier gauche Cyril Baille, du deuxième ligne Romain Taofifenua, du troisième ligne et capitaine Charles Ollivon et de l'arrière Brice Dulin.

Pour rappel, le sélectionneur Fabien Galthié et un membre du staff, à savoir un préparateur physique comme l'a révélé Serge Simon ce lundi dans Midi Olympique, ont été les premiers à êtres testés positifs mardi dernier, deux jours après la victoire en Irlande. Dans les jours qui ont suivi, deux autres membres du staff, en l'occurrence William Servat et Karim Ghezal, ont aussi été testés positifs. Du côté des joueurs, le premier à avoir été testé positif fut le demi de mêlée Antoine Dupont, suivi par Gabin Villière, Mohamed Haouas, Julien Marchand et Arthur VIncent avant la fin de semaine dernière.

Cette nouvelle vague de cas positifs à Marcoussis est un autre énorme coup dur pour les Bleus, qui rend la tenue de France-Ecosse, prévu dimanche au Stade de France, forcément incertaine au vu du contexte sanitaire. Pour l'heure, la rencontre est maintenue mais le Comité des 6 Nations va devoir trancher.