Jacques Brunel annoncera demain le groupe France qui s'envolera au Japon pour le Mondial 2019. Les mauvais résultats des coéquipers de Guilhem Guirado depuis plusieurs années laissent planer le doute quant à la capacité des Bleus à faire un parcours correct à cette Coupe du monde. Ce qui n'empêche aucun amoureux de ce sport à se dire que la France ne manque pas de talents et de jeunes pour renouveler l'équipe et proposer de nouvelles choses.

Le facteur qui inquiète, l'expérience

Sur la pré-liste annoncée de 65 joueurs il y a quelques semaines on peut trouver pas moins de 40 joueurs à moins de 15 sélections, 29 à moins de 10 et huit à zéro cap (Raka, Mauvaka, Cros, Setiano, Ivaldi, Lespiaucq-Brettes, Retiere). Un vent de fraîcheur qui peut apporter un plus au XV de France mais qui peut aussi avoir l'effet inverse et mettre à mal le groupe dans les matches compliqués. Les joueurs les plus capés seront d'une importance capitale pour gérer la fougue des plus jeunes. Ils sont de plus en plus rares à jouir d'une expérience de 50 sélections ou plus. Slimani (50), Guirado (68), Maestri (65), Le Roux (66), Picamoles (77), Parra (71), Machenaud (72), Bastaraud (54), Huget (58) et Médard (56).

La France est en train de vivre une véritable transition de génération. Alors qu'on s'apprête, en cas de sélection, à voir Médard s'offrir une dernière compétition mondiale on découvre en même temps d'autres joueurs comme Ramos ou Ntamack. Même histoire sur la première ligne, Guirado va vivre son dernier orgasme sportif au japon quand Mauvaka lui est appelé pour la première fois dans la pré-liste avec une possible surprise d'être dans les 31 + 6. Une équipe, loin d'être ridicule, peut même voir le jour avec les joueurs les plus jeunes et les moins capés.

Le XV de départ de la jeunesse

Les avants

Pilier gauche : Cyril Baille (11 sélections, 26 ans)

Talon : Peato Mauvaka (0 sélection, 22 ans)

Pilier droit : Demba Bamba (6 sélections, 21 ans)

La deuxième ligne : Felix Lambey (7 sélections, 25 ans) & Florian Verhaege (0 sélection, 22 ans)

Les trois ailes : François Cros (0 sélection, 25 ans) & Arthur Iturria (11 sélections, 25 ans)

Le troisième ligne centre : Grégory Alldritt (5 sélections, 22 ans)

Les arrières

Charnière : Baptiste Couilloud (3 sélections, 22 ans) & Antoine Dupont (14 sélections, 23 ans)

Centres : Fickou (45 sélections, 25 ans) & Romain Ntamack (4 sélections, 20 ans)

Ailes : Damian Penaud (11 sélections, 23 ans) & Arthur Retière ( 0 selection, 22 ans)

Arrière : Thomas Ramos (4 sélections, 23 ans)

Les remplaçants : Pierre Bourgarit (2 sélections , 22 ans), Etienne Falgoux (3 sélections, 25ans), Gomes Sa (9 sélections, 25 ans), Paul Gabrillagues (12 selections, 25 ans), Charles Ollivon (7 selections), Yacouba Camara (13 sélections, 25 ans), Anthony Belleau (12 selections, 23 ans), Teddy Thomas (16 selections, 25 ans)...

Une moyenne d'âge de 23 ans sur le XV de départ avec un Fickou en patron avec ses 45 sélections. De quoi voir, malgré tout un avenir un peu moins sombre que celui d'aujourd’hui.