Le 8 janvier dernier, Fabien Galthié décidait de nommer Charles Ollivon capitaine du XV de France, mais uniquement pour la période du Tournoi des 6 Nations 2020. A l’issue d’une édition 2020 réussie, le Toulonnais sera-t-il reconduit dans son rôle pour les échéances à venir et notamment la tournée d’été en Argentine ? "Charles est entré dans son rôle de capitaine avec une forme d’insouciance liée sans doute aux expérience qu’il a vécues, longtemps blessés, revenu de l’enfer mais avec une farouche conviction et une énorme détermination. Mais il a fini par assumer sa responsabilité de capitaine. A l’image de l’équipe, il est entré très vite dans la fonction, il est entré très vite dans le succès avec un appétit incroyable. Pour nous, c’est une vraie satisfaction. Il s’est rapproché aussi de l’encadrement technique avec cette volonté d’écouter et de transmettre. On a senti Charles Ollivon prendre la mesure réellement de son rôle de capitaine au fil des matchs", a souligné le manager Raphaël Ibanez tout en précisant néanmoins qu’il "était un peu prématuré" de confirmer le troisième-ligne du RC Toulon dans ses fonctions. Et de conclure : "cette question là n’est pas vraiment d’actualité."