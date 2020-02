Il est arrivé face aux médias, dans l’auditorium du Stade de France, sans excès de triomphalisme. Aux côtés de Fabien Galthié et de Raphaël Ibanez, Charles Ollivon savoure la victoire du XV de France face à l’Angleterre (24-17). Les sourires sont discrets, laissant pour l’heure la place au soulagement. " Je me sens très heureux, super heureux, oui. Parce qu'on a gagné déjà, c'est la première raison. Et parce qu'on a réussi à remporter le bras de fer grâce à une solidarité entre nous. C'était une très rude bataille. On est Français et on a besoin de ces liens entre joueurs, j’en suis convaincu. J’ai toujours cru en ça. C'est beaucoup de plaisir, car on arrive à placer le jeu qu'on travaille. Et beaucoup de fierté de jouer devant un stade comme ça. Ce match, je m'en rappellerai, c'est une certitude ", confie le troisième-ligne du RC Toulon.

" Ce qu’on vit entre nous est la base de tout "

Pour son premier match avec le brassard, le 92ème capitaine du XV de France ne pouvait rêver plus belle soirée. Avec 68 mètres parcourus balle en mains en 6 courses, 2 franchissements, 2 passes après contact et 15 plaquages assénés (100%), le natif de Saint-Pée-sur-Nivelle a été de tous les combats, offensivement et défensivement. " J'ai marqué deux essais, d'accord, mais je n’ai trop envie d’en faire. C'est vraiment ce qu'on vit entre nous, pour moi, qui est la base de tout. Se régaler entre nous, ça n'a pas de prix. C'est une équipe en or, il y a des mecs bien et quand tu apprécies les mecs à côté, ça fait une différence énorme. Je ne veux qu'une chose, qu'on garde cet état d'esprit longtemps parce qu'avec un tel état d'esprit, tout est plus fluide, plus facile, les semaines passent plus vite. Les trucs personnels, comme mes deux essais, à la fin, ça passera au second plan ", confie le capitaine tricolore âgé de 26 ans (13 sélections).

Bernard Le Roux et Charles Ollivon - XV de FranceIcon Sport

" L’équipe a dégagé une forme de présence "

Pendant 80 minutes, Charles Ollivon a collé au ballon, s’est toujours montré disponible au soutien pour amener de la continuité dans le jeu tricolore. A l’occasion du Crunch, le Basque est devenu le premier capitaine à inscrire deux essais dans le Tournoi des Six Nations depuis le Gallois Gareth Thomas, face au XV du Chardon, dans l’édition 2006. Au delà de ses performances, Ollivon a insufflé de la sérénité à son groupe. " L’équipe a dégagé une forme de présence. Nous étions prêts. Nous avions envie ", a souligné Fabien Galthié. Si le sélectionneur a bien précisé que Charles Ollivon était désigné capitaine pour le Tournoi des Six Nations 2020, laissant la porte ouverte à un autre nom après la compétition, on voit mal comment le Toulonnais pourrait être écarté de ce rôle après un tel succès.