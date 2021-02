1985 : la vague de froid fait du tort à Bianchi

Par deux fois, le Tournoi a été perturbé par des conditions climatiques. À des dates relativement modernes d'ailleurs. En 1985, le match France-Galles, programmé le 19 janvier, est finalement décalé au 30 mars. La France s'imposa 14 à 3. Ce report eut une vraie répercussion au moins pour un joueur, le Toulonnais Jérôme Bianchi sélectionné à l'arrière en l'absence de Serge Blanco. Deux mois et demi après, ce dernier était rétabli et Jérôme Bianchi ne joua jamais le tournoi des Cinq nations. Il s'est contenté d'une seule cape en 1986 en Argentine, dans un relatif anonymat médiatique. Deux autres matchs furent déplacés : Irlande-Angleterre fin mars (première journée) et Galles-Angleterre (deuxième journée) qui dut attendre avril. Ce furent les débuts de Jonathan Davies.

2012 : une annulation à six minutes de coup d'envoi

En 2012, France-Irlande a été le théâtre d’une incroyable décision : 6 minutes avant le coup d’envoi, l’arbitre anglais Dave Pearson estime que le match ne peut pas se dérouler en raison de l’état de la pelouse, gelée. Prévu le vendredi 12 février au soir, il se jouera le 4 mars et s’achèvera sur un résultat nul (17-17). C'est à ce jour la seule fois qu'un match du Tournoi est ainsi reporté à la dernière minute alors que le public est déjà dans les tribunes, billet en poche. La bâche chauffante qui avait recouvert la pelouse toute la semaine avait été retirée à 19 heures, alors que la température était de -1°C. Deux heures plus tard, la situation s'était aggravée à la vitesse grand V.

2020 : Covid et huis clos

Le Tournoi 2020 est télescopé par l'épidémie de Covid, totalement ignorée en son début et qui a grandi de façon exponentielle au fur et à mesure des trois premières journées. Le match Irlande-Italie de la quatrième journée est reportée par un gouvernement et une fédération irlandaise hyper réactive face au virus. Puis la cinquième et dernière journée est reportée dans sa totalité : (Galles- Ecosse. Italie-Angleterre, France-Irlande). Le match Galles-Ecosse est annulé le matin même de la rencontre.

Les quatre matchs se jouent en automne, les 24 et 31 octobre de la même année. Ils remplacent en partie les tests nord sud annulés eux aussi. Trois équipes pouvaient encore s'imposer : France, Irlande et Angleterre. Mais l'Angleterre remporte finalement le Tournoi à la faveur d'une large victoire à Rome (34 à 5). La France joue son dernier match dans un Stade de France à huis clos contre l'Irlande . Belle victoire et match de haut niveau : 35-27.

2019 : le typhon qui interrompit la Coupe du Monde

La France a aussi connu un match purement et simplement annulé dans le cadre de la Coupe du Monde 2019. Après plus de 24 heures de tractations, World Rugby a trancha : le match entre la France et l'Angleterre, initialement prévu samedi à Yokohama, ne sera pas joué. Le typhon Hagibis en empêche la tenue. Les Bleus terminent deuxièmes de leur poule. L'enjeu était mineur : les deux nations étaient déjà qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Selon le règlement en vigueur à World rugby, le match sera enregistré pour la postérité sur le score nul de 0-0.