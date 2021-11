L'acte 2 de Jalibert-Ntamack, bien évidemment

L'association des deux ouvreurs pour lancer le jeu des Bleus a largement fait parler, depuis trois semaines. D'abord, le choix initial, nourri par plusieurs mois de réflexion dans le staff du XV de France. « Ce qui sera peut-être intéressant en attaque, c’est de jouer avec ce qu’on appelle un 5/8e c’est-à-dire deux joueurs au milieu du terrain capables de bien jouer au pied, capables de bien lire les situations pour aller chercher de l’avancée par le pied dans le deuxième ou le troisième rideau » confiait dès l'été Laurent Labit, dans les colonnes de Midi olympique. C'est qui s'est concrétisé dans les faits dès le premier test-match d'automne, face à l'Argentine. Pour un bilan mitigé, l'association étant « brisée » dès la 54e minute avec le remplacement de Ntamack par Danty, au milieu du terrain.

Le duo sera donc reconduit, ce dimanche face à la Géorgie. Galthié justifiait : " Ils ont joué 50 minutes ensemble contre l’'Argentine. Cette combinaison, pour l’instant, elle a 100 % de victoire. Mais peut-être y-a-t-il un sentiment d’inachevé. " Avant de tempérer, pointant des axes d'amélioration : " Il y a des points d’amélioration à avoir dans notre performance collective, mais aussi pour Romain. Dans son jeu, dans sa communication avec Mathieu Jalibert. C’est une équipe qui doit fonctionner avec cette organisation. " Nouveaux éléments de réponse ce dimanche.

Matthieu Jalibert lors de France-ArgentineIcon Sport

Le défi physique, chantier ouvert

Face à l'Argentine, si les Bleus ont tant peiné à mettre leur jeu d'attaque en place, c'est surtout qu'ils ont été dominés sur la grande majorité des premiers impacts. Contraints de construire en reculant, ils s'en sont dès lors remis en priorité à leurs talents individuels. Un schéma qu'il faudra éviter face aux Lelos géorgiens. Problème : c'est justement sur cette densité physique que les joueurs du Caucase sont d'abord craints. " Les Argentins étaient très présents physiquement. Le contexte n’était pas favorable pour trouver des espaces. On devra tous être plus précis, plus rigoureux et plus intenses sur les phases de collision pour que la ligne de trois-quarts puisse s’exprimer " prévenait Antoine Dupont, samedi lors de la conférence de presse du capitaine la veille du match.

XV de France - Cameron WokiIcon Sport

Woki en 2e ligne, gain de vitesse mais perte de puissance ?

Dans ce droit fil de quête de puissance pour dominer les premiers impacts, la titularisation de Cameron Woki en 2e ligne interpelle. Au-delà de son inexpérience sur les phases statiques, où l'axe gauche de la mêlée française sera particulièrement scruté, Woki est un joueur de ballon, de vitesse et de déplacement dont la montée dans la " cage " peut étonner. Surtout que Flament et Willemse, un temps préservés, figurent finalement bien sur la feuille de match. D'autres 3e ligne, plus denses (Alldritt, Jelonch) auraient également pu faire cette montée d'une ligne. Galthié explique : " Est-ce que le risque est gros ? Nous sommes là pour assumer nos décisions. Nous avons beaucoup travaillé avec Cameron dans cette position et il répond présent sur les oppositions en mêlée. Il supporte largement la charge de cette position. Cameron Woki est un capitaine de touche, qu’il soit en troisième ligne aile ou avec le numéro quatre, il commandera la touche. Il a un profil hybride qui peut lui permettre, de par sa densité et son physique, de jouer en deuxième ligne. " C'est à ce poste de 2e ligne que Woki a d'ailleurs fini la rencontre face à l'Argentine. " Il a d'ailleurs très bien réussi son repositionnement " dit encore Galthié. Problème : cette fin de match n'a ordonné aucune mêlée fermée. Un des principaux défis qui attend les Bleus, ce dimanche face à la Géorgie.