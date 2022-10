À quelques jours du début des tests de novembre, le staff des Bleus a confirmé qu’Antoine Dupont conserverait le capitanat du XV de France. A l’issue de cette annonce, on a donné la parole à plusieurs anciens grands capitaines de la sélection tricolore. Daniel Dubroca, leader des Bleus lors du Mondial 1987, explique en préambule : "Antoine Dupont s’est imposé naturellement. En douceur, comme il aime à le faire. Pour moi, on ne change pas une équipe qui gagne et encore moins son capitaine".

Philippe Saint-André, leader maximo du XV de France à la Coupe du monde sud-africaine de 1995, appuyait : "Les sélectionneurs ont simplement fait le choix de la continuité. Antoine est depuis un an le leader de ce groupe et dans son sillage, les Bleus gagnent, ont même remporté le Grand Chelem ; il n’y avait donc aucune raison de changer".

Guirado : "Ca va lui donner des ailes"

Concernant le prodige du Stade toulousain (26 ans et 40 sélections), Thierry Dusautoir, capitaine de la sélection tricolore en 2011 et 2015, confiait de son côté : "C’est logique : Antoine est le joueur en forme de cette équipe de France. Cette annonce a été faite dans la continuité du grand chelem. Mais à mes yeux, le sujet du capitanat n’est pas majeur dans cette équipe. Si Charles Ollivon avait été choisi, je n’aurais pas été choqué non plus. La vraie force de ce XV de France est de pouvoir compter sur de nombreux leaders. Une osmose existe".

Un avis que partageait Guilhem Guirado, capitaine des Bleus lors du Mondial japonais : "Je ne suis pas surpris. Antoine va se sentir encore plus responsabilisé ; ça va lui donner des ailes. Mais je le dis et le répète : l’important, c’est qu’Antoine Dupont puisse compter autour de lui sur plusieurs soldats, tels Charles Ollivon, Gregory Alldritt, Gaël Fickou, Anthony Jelonch ou Julien Marchand… Toutes les équipes ayant un jour été sacrées championnes du monde avaient, autour du capitaine, des lieutenants de ce genre."