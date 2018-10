XV de France - Brunel : "Pas grand-chose ne me surprend avec Dupont"

On dit généralement qu’un joueur professionnel met au moins six mois à revenir d’une rupture ligamentaire au genou et bien trois mois de plus pour retrouver son meilleur niveau. Antoine Dupont a, lui, dû patienter huit mois avant de reprendre la compétition mais affiche déjà, trois semaines plus tard, une forme étincelante. Pour sa première titularisation depuis sa blessure le 3 février dernier contre l’Irlande, le demi de mêlée toulousain a foudroyé à lui tout seul l’Usap avec trois essais marqués et une implication directe sur celui de son partenaire Cheslin Kolbe.

Surprenant ? "Pas grand-chose ne me surprend de ce garçon, sourit le sélectionneur des Bleus Jacques Brunel. Nous avons rendu visite au Stade toulousain il y a un mois et nous avions déjà noté ses très bonnes dispositions à l’entraînement. Il n’avait joué que des bouts de matchs et on n’avait pas encore pu apprécier s’il était vraiment revenu à un très bon niveau. Il nous l’a montré ce week-end à Perpignan". Et l’ancien Castrais de répondre d’un coup d’un seul à ceux qui qualifiaient de prématuré son retour en sélection.

" L’idée première était d’associer Morgan Parra à Camille Lopez "

Le niveau actuel d’Antoine Dupont pose toutefois une autre question à Brunel et son staff. Doit-il débuter dès le premier match de la tournée, le 10 novembre contre l’Afrique du Sud ? Une option plus qu’hypothétique il y a encore une semaine, mais qui a pris du poids avec sa performance à Aimé-Giral, couplée au forfait annoncé de Morgan Parra (poignet) : "L’idée première était d’associer Morgan Parra à Camille Lopez, confirme Brunel. Venait ensuite Baptiste Serin, qui fait un très bon début de saison, et Antoine Dupont qui était un choix initial l’an dernier, qu’on n’avait pas pu revoir pour cause de blessure mais qu’on souhaitait reprendre. Aujourd’hui, on a deux joueurs très en forme, et aussi Sébastien Bézy, que je n’avais pas pris initialement car il était moins performant l’an dernier, mais il revient dans le circuit du fait des changements et il le mérite".

Sans dévoiler de secret, le choix du numéro 9 titulaire face aux Springboks portera sur Dupont ou Serin. Une décision que le patron du XV de France maintiendra a priori pour le deuxième tests face à l’Argentine : "Notre plus gros problème depuis que je suis là est de ne pas pouvoir stabiliser un axe central, pour différentes raisons et notamment les blessures. On n’a pas pu le faire sur la charnière, ce qui est regrettable quand on sait l’importance qu’elle a. Notre objectif principal sera de trouver une stabilité sur la colonne vertébrale de l’équipe". Une colonne vertébrale dont Dupont faisait partie à la prise de fonction de Brunel en janvier dernier.