Ce samedi, le groupe des Bleus vient de connaître un nouveau coup dur, comme la FFR l'explique dans un communiqué : "Après des examens médicaux réalisés ce matin qui confirment une lésion tendineuse, Etienne FALGOUX (ASM Clermont Auvergne, 26 ans, 3 sél.) est forfait pour la préparation à la Coupe du Monde de Rugby 2019." Le pilier gauche de l'ASMCA est le deuxième joueur à renoncer à disputer le prochain Mondial, après le deuxième ligne Paul Willemse. Même si, comme le Montpelliérain, Falgoux ne faisaient partie que des six réservistes, lesquels effectuent la préparation avec le reste de l'effectif et peuvent encore s'inviter dans les 31 joueurs qui prendront place dans l'avion qui se rendra au Japon. Le Clermontois avait entamé sa carrière internationale lors du dernier Tournoi des 6 Nations contre l'Ecosse, couronnant sa belle saison en Auvergne.

Baille, les récompenses après les coups durs

Pour le remplacer, c'est un revenant qui a été appelé. En effet, le Toulousain Cyril Baille (25 ans, 11 sélections) va rejoindre les Bleus. Capé pour la première fois en novembre 2016, contre les Samoa, le joueur était en pleine ascension quand il a connu plusieurs blessures l'ayant freiné. D'abord victime d'une rupture du tendon rotulien d'un genou en avril 2017, Baille avait retrouvé l'équipe de France lors de la tournée en Nouvelle-Zélande en juin 2018. Mais il avait encore été opéré il y a un an en raison de douleurs aux ischios, ce qui l'avait de nouveau éloigné des terrains. Finalement, il avait effectué son retour à la compétition fin décembre 2018. Avant de monter en puissance, jusqu'à regagner sa place de titulaire au sein de la première ligne des Rouge et Noir et de remporter son premier Bouclier de Brennus le mois dernier.