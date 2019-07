Le 5 mai dernier, le Stade français était venu frapper un grand coup à la Défense Arena avec une victoire 23-27. Dans un match à suspens, Bernard Le Roux se rendait coupable d'un plaquage dangereux sur Nicolás Sánchez. Un geste qui lui vaudra seulement un carton jaune, l'arbitre considérant que l'ouvreur du Stade français était retombé sur l’épaule. Plus tard, la commission de discipline convoquait le joueur dans sa séance du 15 mai pour juger de cet acte qui semblait prit plus au sérieux que lors de la rencontre. En plus de perdre le derby, le Racing allait devoir composer sans son tracteur en mêlée. En effet, le joueur a été suspendu pour une durée de six semaines.

Le Roux a donc loupé toute la fin de saison avec son club et ne jouera aucun des matchs de préparation avec le groupe France.

" Il ne pourra pas jouer les matchs amicaux de préparation mais il sera prêt, j'en suis sûr "

Une chose est certaine, Bernard Le Roux garde l'entière confiance de Jacques Brunel. Ce qui peut surprendre lorsque l'on sait que le dernier match du deuxième/troisième ligne s'est déroulé en juin 2018 en Nouvelle-Zélande. Mauvais souvenir mais, cela semble suffire au sélectionneur français pour l'emmener dans ses bagages pour le Japon. Ce dernier déclarera même "On a une grande confiance en Bernard, qui présente un potentiel de troisième ligne en deuxième ligne, capable de multiplier les tâches. Il ne pourra pas jouer les matches de préparation mais il sera prêt, j'en suis sûr".

Si les qualités athlétiques de Le Roux ne sont plus à prouver, le fait de ne pas pouvoir jouer les matchs avec le XV de France pourrait sembler préjudiciable pour l'aventure au Japon. D'autant plus que ses différentes blessures (fracture de la pommette face à l'Ulster, une blessure au genou contre les Scarlets) lui auront fait louper les tests de novembre et le tournoi des VI Nations. Si la préparation semble donner toutes les cartes en main aux joueurs pour donner le maximum au niveau international, rien en saurait remplacer les rencontres internationales.

Régler la mire sur les plaquages

World Rugby sera intransigeant sur les plaquages hauts lors du Mondial. Lors de la Coupe du monde des U20 en Argentine, Français, Argentins et Australiens en avaient fait les frais avec des cartons rouges à la clé lors de plaquages jugés trop hauts. La recette devrait être la même au Japon. À Marcoussis, l'arbitre Alain Rolland a déclaré que le moindre plaquage au dessus de la ligne des épaules verra rouge, ce qui aura pour conséquence, la fin de la Coupe du monde pour le joueur.