Comment avez-vous réagi à l’annonce de votre sélection ?

Baptiste Couilloud : J’ai été plutôt surpris d’être appelé maintenant. Peut-être que je n’étais pas trop mis en situation, et je me préparais donc pour jouer contre Agen ce week-end. J’ai reçu un appel du sélectionneur, c’est comme ça que je l’ai appris. J’ai été surpris mais forcément très très content !

Malgré tout, cela restait un objectif pour vous – à court terme – que de retrouver cette équipe de France ?

B.C. : Bien entendu. Surtout compte tenu des décisions qui avaient été prises entre la Fédération et la Ligue (chaque joueur ne peut faire que trois feuilles de match sur les six de la période automnale, ndlr), c’était une opportunité d’autant plus importante pour moi de pouvoir prétendre à une sélection. C’était un objectif, oui.

Vos 3 sélections remontent au Tournoi 2018, ce qui fait déjà un certain moment. Vous avez été blessé entre temps, mais on imagine qu’il va y avoir un surplus d’envie sur cette convocation.

B.C. : C’est clair ! Les dernières sélections remontent à un petit moment. Depuis, j’ai eu pas mal de blessures et de pépins physiques. J’ai participé à quelques rassemblements sans jamais pouvoir prétendre à une sélection donc c’est vrai que je suis d’autant plus motivé pour faire bonne impression et essayer de jouer.

Quels souvenirs gardiez-vous de ces 3 sélections (Italie, Angleterre et Galles) ?

B.C. : Pour moi, dans l’ensemble, c’étaient de bons souvenirs. C’étaient mes premières sélections mais il est vrai que c’était un contexte qui était complètement différent de l’actuel. L’équipe de France n’était pas aussi performante que ce qu’elle est maintenant et on subissait un peu les critiques. C’était un climat particulier. Mais j’en garde de très bons souvenirs ! Ce qui compte, c’était le fait que c’étaient mes premières sélections.

"Je sens que je suis en forme et que le premier confinement m’a aussi permis de progresser physiquement."

On rappelle que vous avez été victime d’une fracture de la malléole externe gauche avec rupture ligamentaire en septembre 2018, et qu’il a fallu du temps pour retrouver les terrains. Comment jugez-vous vos sensations actuelles ?

B.C. : Je ne sais pas si je suis au plus proche de mon meilleur niveau mais d’un point de vue collectif, on a réussi à inverser la tendance avec le club (du LOU). On était dans une situation délicate après les deux premiers matchs, auxquels je n’avais pas participé, et faire partie d’une équipe qui revient sur de bons rails, ça m’a fait du bien mentalement. Et faire des performances complètes, dans l’ensemble, c’est aussi intéressant pour retrouver du rythme. Je sens que je suis en forme, que le premier confinement m’a aussi permis de progresser physiquement et c’est bien de voir cette progression sur le terrain.

Dans le cadre de ces rassemblements ou bien dans d’autres occasions, vous aviez déjà eu l’occasion de vous entretenir tout particulièrement avec Fabien Galthié, peut-être sur les attentes envers vous pour retrouver ce groupe ?

B.C. : Oui, et notamment avec son staff qui communique beaucoup avec les joueurs qu’ils suivent. Et j’avais un peu fait partie du groupe, l’année dernière, pendant les VI Nations donc même sans jouer, on avait pu échanger un peu. Je savais où est-ce que l’on en était.

Dans ce groupe, l’autre demi de mêlée se nomme Antoine Dupont qui enchaine les très bonnes prestations. Et à l’ouverture, on retrouve Romain Ntamack avec qui vous pourriez faire la paire à un moment.

B.C. : Par rapport à Antoine, je pense qu’il n’y a rien à ajouter de plus par rapport à ce que tout le monde est capable de voir… Il est très bon et ses performances sur le terrain parlent d’elle-même. C’est impressionnant ce qu’il est capable de faire. Et on a de la chance de l’avoir avec nous en équipe de France. Pareil pour Romain. Il est impressionnant de maturité et de précocité. Je trouve qu’il a souvent été mis sous pression et il a répondu présent à chaque fois, donc c’est un grand joueur. C’est exactement comme Antoine, ses performances parlent d’elle-même. Il est très très bon. C’est un joueur de haut-niveau, c’est sûr.

À titre personnel, quelle sera l’ambition au moment de retrouver ce groupe ?

B.C. : J’ai envie de dire, d’au moins s’aligner sur les performances qu’ils sont capables de réaliser… C’est vrai que c’est une équipe qui a montré qu’elle était capable de rivaliser avec tout le monde, donc à moi de me caler sur leur niveau et d’être aussi bon qu’eux, de montrer que je ne suis pas là par hasard.

"C’est mieux pour des joueurs comme moi d’arriver dans un tel contexte, les joueurs sont libérés, il n’y a pas de pression supplémentaire sur les épaules"

D’autant que le début de Tournoi associé aux succès récents contre le Pays de Galles et l’Irlande ont provoqué beaucoup d’enthousiasme autour de l’équipe…

B.C. : Forcément. Je pense que dans l’ensemble c’est très très positif ce qu’ils sont en train de réaliser. Tant mieux. Tout le monde en a besoin. C’est mieux pour des joueurs comme moi d’arriver dans un tel contexte, que les joueurs soient libérés, qu’il n’y ait pas de pression supplémentaire sur les épaules des joueurs. Je pense que c’est bon signe. Je pense que c’est une belle récompense pour ce groupe.

On peut dire que cela laisse présager du bon pour le futur ?

B.C. : Il y a des raisons d’être optimiste tant sur la jeunesse des joueurs que sur les résultats. C’est vrai que parvenir à avoir ces résultats avec une équipe quand même très jeune, c’est encourageant pour l’avenir. Il y a tout qui permet de se faire plaisir sur le terrain. Cela donne envie.

Dans le groupe, on peut noter également la présence de Dylan Cretin, de qui vous êtes très proche. C’est une belle histoire pour vous deux.

B.C. : C’est forcément très spécial. Si je pouvais avoir la chance de partager ça avec Dylan, ce serait assez symbolique et assez fort pour nous deux. On a quand même vécu énormément de choses en commun, on est ensemble depuis les Crabos et on a vécu ensemble pendant quelques années. Ce serait quelque chose d’assez fort pour nous deux d’un point de vue émotionnel. C’est un bel accomplissement d’arriver là et de pouvoir vivre au moins une sélection ensemble.

Comment avez-vous vécu son entrée - très distinguée - face à l’Irlande ?

B.C. : Franchement, il a été très bon ! Moi, je n’ai jamais eu aucun doute sur ses qualités et c’est vrai que c’est génial que tout le monde puisse admirer ce dont il est capable. Je suis très content mais ça ne m’étonne pas du tout. J’ai eu la chance de le voir dès son plus jeune âge et de voir sa façon de travailler, et aujourd’hui ce n’est pas un mystère s’il est capable d’aligner ces performances au niveau international.