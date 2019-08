C’est une fois de plus sous un soleil brûlant que les Bleus se sont retrouvés pour leur traditionnelle séance d’entraînement ouverte au public, au stade des Arboras, sur les magnifiques installations du Stade niçois (Fédérale 1). Après avoir sacrifié un peu plus tôt à une énième éprouvante séance de travail physique, les Tricolores ont malgré tout fait honneur aux 300 supporters venus à leur rencontre, à l’enthousiasme dopé par la convaincante victoire de l’avant-veille. La demi-heure de retard sur le programme ? Peu importe ! Parce qu’on pardonne tout à ceux qu’on aime et qu’en matière de cote de popularité, si beaucoup de travail semble encore à accomplir, les Tricolores semblent sur la bonne voie.

"On les adore, affirmaient en choeur "lou experts" Quentin et Raphaël, qui n’avaient pas perdu une miette de la rencontre face à l’Écosse. Ceux qu’on adore, c’est Antoine Dupont et Charles Ollivon, trop forts ! Par contre, pour les tirs au but, on ferait mieux de faire appel à Cristiano Ronaldo..." Il est vrai qu’à Nice, la culture foot n’est jamais loin, ainsi qu’en témoignèrent mes "Issa les Bleus" entendus ici et là au cours de la séance…

Des pistes pour Edimbourg

Cette séance ? Elle débuta au quasi complet, à l’exception de Maxime Machenaud et Wenceslas Lauret (en régénération pour des soucis musculaires) et Vakatawa (pas encore arrivé). Ainsi, à un rythme situable entre la marche et le footing (logique après la grosse séance du matin) dirigé à la voix et au sifflet par Jean-Baptiste Elissalde puis Laurent Labit, les Tricolores ont revu leur organisation et leur mouvement général à 15 contre 15, l’équipe des titulaires du week-end dernier (chasubles bleues) s’opposant aux chasubles jaunes, soit celle parmi laquelle il fallait probablement chercher le XV destiné à évoluer à Edimbourg.

Logiquement, c’est au sein de cette équipe que les rotations furent les plus nombreuses, notamment en première ligne où le trio Priso-Mauvaka-Setiano tourna régulièrement avec la triplette Baille-Guirado-Bamba. Derrière eux, Lambey et Taofifenua ont pris place en deuxième ligne, Bernard Le Roux intégrant également la rotation malgré son absence (suspension) à Edimbourg. L'assocation Camara-Picamoles-Iturria s'installait en 3e ligne. Derrière, on notera que la charnière Serin-Ntamack a débuté l'entraînement, qu'Anthony Belleau occupait le poste de centre aux côtés de Sofiane Guitoune alors que le triangle arrière était confié à Yoann Huget, Vincent Rattez et Thomas Ramos.

Sorties de camp, renvois offensifs ou défensifs, séquences dans les zones de marque, circulation défensive : tout y passa ou presque pendant une demi-heure dans un enthousiasme relatif, malgré une volonté jamais démentie de se montrer précis sur tous les détails. Intéressant pour les spectateurs avertis, probablement un peu moins pour les simples curieux, mais qu’importe : c’est bien une salve d’applaudissements qui rythma la fin de l’entraînement des Bleus, prélude à une séance de dédicaces plus longue que la séance en elle-même. C’était après tout bien là l’essentiel...