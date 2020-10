La journée de lundi était placée sous le signe de la récupération avec un peu de cardio le matin et des réunions autour du cadre de jeu et de vie dans l'après-midi. Les Bleus ont retrouvé le terrain avec un séance de mise en jambes en fin d'après-midi. Guazzini a ensuite discuté en fin de journée avec le groupe pour partager son expérience de plus de vingt ans dans le rugby professionnel. La semaine dernière, le navigateur Thomas Coville était déjà venu parler pour partager son expérience sur la manière de gérer le sommeil lors de ses traversées.

L'ex-patron du Stade français passera d'ailleurs la nuit au CNR en raison du couvre-feu imposé dès 21 heures en région parisienne. Les Bleus sont réunis à Marcoussis toute la semaine pour préparer la rencontre face à l'Irlande, samedi, match en retard comptant pour la 5e journée du Tournoi des 6 Nations 2020. Fabien Galthié et Raphaël Ibanez annonceront jeudi la liste de 23 joueurs convoqués pour affronter le XV du Trèfle.