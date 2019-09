Lundi, à l’occasion de la rentrée, Jacques Brunel a fait son appel. Les nommés cumulent 807 sélections. Au premier rang de cette classe, on retrouve logiquement les deux doyens, Louis Picamoles 79 sélections et son nouveau coéquipier et capitaine Guilhem Guirado 70 sélections. 9 éléments soit quasiment un tiers, n’atteignent pas les 10 caps.

Dès la phase de groupe, les Bleus auront un déficit d’expérience face aux favoris de leur groupe. L’Angleterre cumule 1054 sélections (sélections avec les Lions britanniques exclues) dans le sillon de Dan Cole et Ben Youngs culminant tout deux à 88 sélections quand 6 de leurs partenaires n’obtiennent pas la dizaine. Enfin, les Argentins feront parti des groupes les plus expérimentaient de ce mondial, puisque leurs 31 Pumas totalisent 1120 sélections. Malgré 7 joueurs peu expérimentés, ils peuvent compter sur Juan Manuel Leguizamon 86 sélections, Agustin Creevy 85, Nicolas Sanchez 77, ou Tomas Cubelli 72… Espérons que ce voyage forment notre jeunesse.

Par Baptiste Barbat