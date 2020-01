Elle était attendue, elle est enfin connue. Fabien Galthié a dévoilé ce mercredi à Marcoussis la liste des 42 joueurs qui prépareront le Tournoi des VI Nations, après avoir fait durer le plaisir en raison des longues négociations entre la LNR et la FFR.

La Ligue et la Fédération se sont finalement entendues la semaine dernière pour que 42 joueurs soient mis à disposition lors de chaque semaine de rassemblement du lundi au jeudi, et non plus 31 comme auparavant (14 joueurs seront remis à disposition de leur club le jeudi après l’entrainement). L’accord prévoit par la même occasion un intéressement des clubs sur la performance des Bleus durant ce Tournoi 2020 (jusqu’à 1,85 millions d’euros en cas de Grand Chelem), ce en raison du surcoût que représente la libération de 11 joueurs supplémentaires et les conséquences de l’absence d’éléments importants alors que le Top 14 se poursuit.

Comme il s’agissait aussi de la première liste depuis l’élimination des Bleus en quart de finale de la Coupe du Monde, l’attente était grande pour savoir quelle serait la première tendance de l’ère Galthié. Il s’agissait " d’une étape cruciale dans l’avancée de notre projet ", a déclaré en préambule Raphaël Ibañez, manager du XV de France, alors que ce staff de 18 éléments (plus 5 éléments extérieurs) était réuni depuis dimanche soir. Tous les joueurs convoqués et suivis avaient été prévenus par téléphone dès ce mercredi matin, au même titre que leurs entraineurs respectifs, dans un processus nommé " les 100 coups de téléphone ". Le sélectionneur Fabien Galthié a fait savoir que cinq questions "puissantes autour des valeurs de l’équipe de France et de notre rugby, c’est-à-dire notre organisation offensive et défensive, notre jeu de transition et tout le travail à préparer", avaient été envoyées aux joueurs.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette liste comporte de nombreuses surprises avec pas moins de 19 joueurs ne comptant aucune sélection ! Le capitaine est quant à lui déjà connu, et sera Charles Ollivon. "Fabien Galthié m’a appelé lorsque j’étais à la maison. C’était un moment particulier, assez fort. Tout d’un coup, tu prends plus de responsabilités. En parallèle, c’est énormément de bonheur après toutes les épreuves traversées, ce n’est que du bonus. Je ne mets pas plus de pression que cela. J’ai envie d’être à la hauteur tout en prenant du plaisir. J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure", a confié le troisième ligne de Toulon.

Quant au programme, les joueurs seront réunis pour un premier stage à Nice du 19 au 31 janvier. Et l’entrée en lice se fera face à l’Angleterre, le 2 février au Stade de France, avec donc sept entrainements programmés avant cette première rencontre.

La liste

Pilier gauche : BAILLE Cyril (Stade Toulousain), GROS Jean-Baptiste (RC Toulon), POIROT Jefferson (Union Bordeaux-Bègles)

Talonneur : CHAT Camille (Racing 92), ETRILLARD Anthony (RC Toulon), MARCHAND Julien (Stade Toulousain)

Pilier droit : ALDEGHRI Dorian (Stade Toulousain), BAMBA Demba (LOU Rugby), HAOUAS Mohamed (Montpellier)

Deuxième ligne : CAZEAUX Cyril (Union Bordeaux Bègles), GERACI Kelian (LOU Rugby), LE ROUX Bernard (Racing 92), PALU Boris (Racing 92), TAOFIFENUA Romain (RC Toulon), WILLEMSE Paul (Montpellier)

Troisième ligne aile : CRETIN Dylan (LOU Rugby), CROS François (Stade Toulousain), FISCHER Alexandre (ASM Clermont), MACALOU Sekou (Stade Français Paris), OLLIVON Charles (RC Toulon), WOKI Cameron (Union Bordeaux-Bègles)

Troisième ligne centre : ALDRITT Grégory (La Rochelle), TOLOFUA Selevasio (Stade Toulousain),

Demi de mêlée : DUPONT Antoine (Stade Toulousain), LUCU Maxime (Union Bordeaux Bègles), SERIN Baptiste (RC Toulon)

Demi d'ouverture : CARBONEL Louis (RC Toulon), JALIBERT Matthieu (Union Bordeaux-Bègles) , NTAMACK Romain (Stade Toulousain),

Centre : FICKOU Gaël (Stade Français Paris), HERITEAU Julien (RC Toulon), VAKATAWA Virimi (Racing 92), VINCENT Arthur (Montpellier),

Ailier : CORDIN Gervais (RC Toulon), ETIEN Lester (Stade Français Paris), NGANDEBE Gabriel ( Montpellier Rugby), PENAUD Damian (ASM Clermont), RATTEZ Vincent (La Rochelle), THOMAS Teddy (Racing 92),

Arrière : BOUTHIER Anthony (Montpellier), HAMDAOUI Kylan (Stade Français Paris), RAMOS Thomas (Stade Toulousain)