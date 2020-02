Samedi après-midi, plus de 1000 personnes s'étaient regroupées au Centre National de Rugby de Marcoussis pour assister à l'entraînement ouvert au public du XV de France. De mémoire de bénévole, on n'avait pas vu ça depuis 2007, date à laquelle la France avait organisé la Coupe du monde. Dans l'Essonne, les hommes de Fabien Galthié se sont donc entraînés durant une heure, en opposition, face aux moins de 20 ans tricolores guidés par Jordan Joseph. Cet entraînement à haute intensité n'a pas fait de dégâts dans les rangs du XV de France. En revanche, Damian Penaud (mollet), Camille Chat (élongation au mollet) et Romain Ntamack (coup à la rotule) étaient ménagés et ont regardé la séance depuis le bord du terrain.