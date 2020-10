Quel mot symbolise-t-il le mieux cette victoire face à Galles ?

Caractère. Samedi soir, on fait un très mauvais début de match mais on revient aussitôt dans la partie et on finit même par la gagner. Sincèrement, nous n'avons pas eu le temps de douter face aux Gallois : après leur premier essai, nous nous sommes simplement réunis sous les poteaux, on s'est dit qu'on repartait de zéro et on a déroulé le jeu qu'on souhaitait mettre en place. Cela prouve toute l'insouciance de cette équipe de France.

Face à Galles, vous avez marqué vos essais sur des ballons de récupération. Est-ce le jeu qui vous convient le mieux ?

C'est un rugby qu'on aime tous. Ce ne sont pas des phases pré établies, figées. Ca requiert de la vitesse et de la prise d'initiative et globalement, on a des joueurs qui aiment sortir du cadre. Mais on travaille aussi beaucoup le jeu organisé : c'est aussi ce sur quoi nous devons progresser dans les matchs à venir.

Les gens parlent du retour du jeu à la française...

Il y a une vraie poussée derrière cette équipe de France. Franchement, c'est sympa de se faire encenser comme ça mais il faut le prendre avec des pincettes parce qu'on pourrait très vite redescendre de quinze étages.

Virimi Vakatawa fait beaucoup parler de lui en ce moment. Quel avis portez-vous sur ce joueur ?

C'est l'un des meilleurs centres du monde, actuellement. Virimi Vakatawa est un magicien, il le montre tous les week-ends avec le Racing. Au final, c'est un régal de jouer avec lui et de le côtoyer en dehors du terrain, parce qu'il est un homme aussi discret qu'adorable.

Vous affrontez samedi soir l'Irlande, où la charnière Sexton-Murray excelle depuis des années. Que pensez-vous de ces joueurs-là ?

C'est la charnière qui compte, dans l'histoire du rugby, le plus de matchs ensemble... Johnny Sexton et Conor Murray sont les deux joueurs clés de cette sélection irlandaise et nous sommes focalisés sur eux depuis le début de semaine. Tout le jeu irlandais passe par eux.

Quel est votre avis sur Johnny Sexton, votre vis à vis irlandais ?

C'est un modèle pour moi. Sexton, c'est la classe internationale, peut-être le meilleur joueur de ces dix dernières années. Il est infatigable, possède une énorme expérience. Ce week-end, je ne devrai pas le laisser jouer.

Pensez-vous beaucoup à la première victoire d'une équipe de France dans le Tournoi depuis dix ans ?

On est focus sur l'Irlande, pas sur la victoire dans le Tournoi des 6 Nations. Avant de penser à la victoire finale, il faudra d'abord faire un match complet, les battre avec la manière comme on l'a fait le week-end dernier. Soyons vigilants : les Irlandais sont très forts dans le jeu au pied d'occupation et aussi, sous les ballons hauts. Il faudra être solidaires sous les chandelles.