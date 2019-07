Plus de licenciés dans le monde, deux fois moins en France. La FFR réfute...

A l'heure actuelle, on compte 3,5 millions de licenciés dans le monde, et 9,6 millions de joueurs et joueuses. Du côté des nations, l'Afrique du Sud reste celle qui compte le plus de licenciés (635 288). La France poursuit sa chute et ne compte plus que 258 000 licenciés, ce qui en fait la quatrième nation mondiale. Pour rappel, la FFR en comptait 540 000 en 2016, et était alors à la première place mondiale. Enfin, avec près de 114 000 licenciés, la Chine fait son entrée dans le top 10 mondial et dépasse le rival japonais (108 000 licenciés), pourtant organisateur de la prochaine Coupe du monde.





En réaction à ces données chiffrées, France rugby a tenu à démentir et à apporter sa lecture : "Le mode de calcul a changé puisqu'avant 2017, les pass rugby et volontaires étaient inclus, ce qui gonflait les chiffres... Dans un soucis de transparence et de représentativité les modes de calculs ont évolué : les pass ne sont plus comptabilisés. Les chiffres de 2016 et 2018 ne sont donc pas comparables." Et d'ajouter, en ce tournant vers l'avenir : "La coupe du monde en France en 2023 occasionnera un afflux important de licenciés, comme en 2007, auquel la FFR se prépare. Dès 2019 pour la 3ème année d'affilée, la FFR organise la Semaine Nationale des Écoles de Rugby, portes ouvertes" aux enfants pour faire tester le rugby. La participation des clubs est record cette année avec plus de 1060 clubs inscrits."