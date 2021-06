Sydney, où vous êtes tous basés depuis une semaine, a dernièrement sonné son reconfinement. Comment vivez-vous la situation ?

On a reçu des directives et on s'adapte, voilà tout. Du moment que l'on peut jouer ce premier match, (à Brisbane le 7 juillet, N.D .L.R.) ça ne nous pose pas de problèmes.

Pouvez-vous détailler les grandes lignes de la quatorzaine ?

C'est un peu plus dur qu'en club. Le matin, on prend le petit déjeuner et dans la foulée, nous faisons les étirements, la musculation. L'après-midi, on se repose jusqu'à 16 heures puis on se retrouve pour des réunions collectives, des séances vidéo... Le soir, on part au stade pour s'entraîner. C'est à une demi-heure de route de l'hôtel.

Lundi, on apprenait que deux Tricolores avaient été testés positifs avant d'être rassurés quelques heures plus tard par un second test, négatif celui-ci. Y a-t-il eu un vent de panique ?

Non. Nous savions que nous étions tous vaccinés, les risques étaient moindres. […] Quand on a appris ça, tout le monde a été placé dans les chambres dans l'attente des seconds résultats. Dès qu'on les a eus, on a aussitôt basculé sur l'entraînement.

Vous faîtes partie des novices. Votre intégration au sein du groupe France s'est-elle bien passé ?

J'ai passé deux ou trois jours parce que je ne connaissais pas tout le groupe. Mais l'intégration s'est vite réalisée, l'ambiance est bonne. […] En Australie, j'ai aussi retrouvé Louis Carbonel avec lequel j'entretiens une belle amitié depuis l'école de rugby de Toulon.

Il y a quelques années, vous avez pensé à arrêter le rugby. Pour quelle raison, au juste ?

Je jouais alors à Toulon et je me sentais un peu perdu. Physiquement, j'étais en-dessous des autres et sur le terrain, je ne m'amusais plus. Pour me relancer, j'ai donc été jouer dans un club de village, dans le Var. C'était plus familial et je me suis régalé. Dans la foulée, j'ai rejoint le centre de formation de Perpignan, je viens de vivre une saison merveilleuse avec l'Usap et être aujourd'hui appelé en équipe de France, aujourd'hui, c'est magique.

Quand avez-vous appris que vous seriez du voyage ?

Après la finale de Pro D2 (le 5 juin dernier, N.D.L.R.), on m'a dit que je pourrais peut-être être appelé en tournée. J'ai été très surpris puis j'ai relativisé. J'espère juste pouvoir progresser en vue des années à venir.

Que vous ont dit Fabien Galthié et Laurent Labit au sujet de votre sélection ?

Le staff nous a dit que si nous étions là, ce n'était dû au hasard. Les coachs nous ont fait compendre qu'ils comptaient sur nous. Cette confiance, nous voulons la leur rendre.

Avez-vous suivi le huitième de finale entre la France et la Suisse, dans l'Euro de foot ?

J'ai encore un peu de mal à me faire au décalage horaire. Du coup, j'ai regardé le match tout seul, dans ma chambre (il était 5 heures du matin à Sydney, au coup d'envoi de France-Suisse, N.D.L.R.).