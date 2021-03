"D’abord tu te tais, toi, Eric, je finis de parler", avait lancé Bernard Laporte à Eric Di Meco, consultant de l’émission du Moscato Show vendredi dernier, avant de lui signifier : "Occupe-toi de l’OM, je m’occupe de l’équipe de France !" L’ancien footballeur avait alors quitté l’émission, déclenchant alors une polémique sur la communication du président de la FFR en cette période de crise. Il est néanmoins revenu sur cet épisode ce lundi : "Je suis parti parce que je pense que c’était mieux pour l'interview. Quand on reçoit un invité dans un moment tendu, chacun à son rôle. Après cet incident, cela aurait été tendu et peut-être que des questions n'auraient pas pu être posées si nous étions partis dans un fight ridicule."

Eric Di Meco a surtout voulu défendre ses collègues qui ont poursuivi l’interview : « Adrien et Jeff ont été critiqués c’est inacceptable ! Ceux qui pensent que le Moscato show est une émission amie, une tribune tranquille pour Bernard Laporte je les invite à écouter toutes les dernières interviews. Cela a toujours été tendu ces derniers temps. Dans une émission amie on ne vient pas pour manquer de respect à un consultant ni pour menacer des journalistes de révéler des rumeurs. C'est la preuve qu’il est arrivé tendu. Nous n'avons pas eu les réponses car Bernard avait décidé de ne pas répondre […] Le président était venu dire ses vérités, tout le monde a pu les entendre et les lire dans la presse le lendemain. Je pense qu’il n’a pas été très concluant, voilà c’est tout. »

De leur côté, Vincent Moscato et Denis Charvet,qui n’ont jamais caché leur amitié avec Bernard Laporte, ont aussi soutenu Eric Di Meco. "On peut être amis et ne pas défendre toujours les mêmes idées", a ainsi rappelé l’ancien trois-quarts centre,"Je n’ai pas réagi sur le coup car je connais Bernard. J’étais gêné et on aurait été au clash donc même si je n’ai pas réagi, je ne cautionne pas ce qu’il a dit. J’espère que Bernard le regrette car on ne défend pas ces valeurs là."

Auparavant, le Moscato Show était revenu sur la communication du président de la FFR depuis ce passage dans l’émission et le verdict de Vincent Moscato est sans appel : "Cet épisode Covid laissera des traces, sauf si ça gagne puisque les jeunes n'en garderont aucun souvenir sur le bonheur, l'enthousiasme... A qui la faute ? A qui la responsabilité ? Au Covid. Et à une mauvaise gestion. Oui, cette affaire n'a pas été bien gérée (...) Nous avons été nuls en communication à propos de la bulle. Nuls, et ça me fout le cul en larmes (...) On a fait n'importe quoi. J'aurais peut-être fait pire, mais on a fait n'importe quoi..."