Décidément, Raphaël Ibanez n’en finit plus de twitter. Après avoir rejoint le réseau social il y a quelques jours, il a profité de ce début de semaine pour lancer un appelle à la discussion. Et pour cause. La décision de World Rugby d'allonger la fenêtre internationale à six matchs cet automne, conjuguée au refus du sélectionneur Fabien Galthié de ménager un minimum les joueurs retenus, ne passe pas auprès des clubs. Face à ce qu'elle considère comme un "passage en force", la LNR compte bien ne pas se laisser faire et contre-attaquer. Aussi, le manager du XV de France a publié un message ce lundi afin de livrer son sentiment.

"Pendant 10 ans le XV de France a sombré jusqu’à descendre au 9e rang du classement mondial, écrit-il. Nous relevons à peine la tête, et la Coupe du Monde en France est dans 3 ans. Discutons et soyons solidaires avec notre équipe nationale, car tout le rugby français y gagnera." En clair, Raphaël Ibanez confirme que le staff technique des Bleus, tout comme la FFR, tient absolument à pouvoir disputer les six rencontres prévues par World Rugby alors que la LNR et les clubs aimeraient trouver un accord pour seulement cinq rencontres.