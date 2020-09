L'équipe de France connait enfin le lieu, la date et l'identité des équipes qu'elle aura à affronter pour le Tournoi des 6 Nations et la Coupe des 8 Nations. Conformément aux directives du comité du Tournoi des 6 Nations, et en attendant la confirmation par World Rugby, les Bleus auront six matchs cet automne. Suite à la crise sanitaire, la FFR en accord avec World Rugby a décidé d'organiser un match préparatoire le 24 octobre ainsi que la dernière journée du 6 Nations avant les tests-matchs d'automne.

Alors qu'il est impossible pour la plupart des équipes de l'hémisphère sud de venir en Europe, la Coupe des 8 Nations remplacera ces matchs, et se fera majoritairement avec des équipes du nord. Seuls les Fidji représenteront la moitié sud du globe. Ce championnat s'organisera en deux poules de quatre équipes. La finale entre les deux meilleures équipes du classement de chaque poules aura lieu le 5 décembre. Il y aura trois matchs au Stade de France, et un au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne. Le calendrier est donc le suivant :

France-Pays de Galles : 24 octobre au Stade de France, 21h.

France-Irlande : 31 octobre au Stade de France, 21h.

France-Fidji : 15 novembre à Geoffroy-Guichard, 16h.

Ecosse-France : 22 novembre à Murrayfield, 16h.

France-Italie : 28 novembre au Stade de France 21h.

Si la France est qualifiée pour la finale, le lieu sera défini selon l'identité de l'adversaire :

Si c'est la Géorgie : Murrayfield.

Si c'est l'Irlande : Aviva Stadium.

Si c'est le Pays de Galles, ou l'Angleterre : Twickenham

