Galthié dévoile son plan... et attend un "ovni"

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié, en poste depuis janvier 2020, a évalué dimanche soir, sur le plateau du Canal rugby Club, à "une dizaine" le nombre de nouveaux joueurs qui pourraient être appelés d'ici la Coupe du monde 2023. "On en est déjà à 67, a-t-il dit. Il y a encore, je pense, une dizaine de joueurs qui vont rentrer, je vois à peu près 20% de possibilités d'évolution, de turn-over". Dans la foulée, le patron des Tricolores a cité les noms de neuf candidats, en nommant en premier l'ailier du Stade toulousain Mathis Lebel qui "tape à la porte" mais que le staff "n'a pas pu prendre" jusqu'ici. Parmi les autres forts potentiels, on recense les deuxième ligne Thibault Flament (Toulouse), Florian Verhaeghe (Montpellier), Thomas Lavault (La Rochelle) et Florent Vanverberghe (Castres), l'ailier Donovan Taofifenua (Racing 92), les piliers Thierry Paiva (Bordeaux-Bègles) et Reda Wardi (La Rochelle) ou encore le demi de mêlée Maxime Lucu (Bordeaux-Bègles).

Haouas, Villière, Jaminet... et qui d'autre ?

Enfin, comme dixième joueur, Galthié espère voir arriver "un ovni" à l'image de l'arrière de Perpignan, Melvyn Jaminet, révélation de la dernière tournée en Australie. "Chaque année on a un ovni, a poiursuivi le patron du XV de France. On a eu Momo Haouas, Gabin Villière, puis Melvyn Jaminet". Pour Galthié, l'idée est d'avoir un maximum de confort afin de traverser le Mondial 2023: "Au départ, poursuivait-il dimanche soir, on ne voulait pas dépasser les 50 joueurs sélectionnés (en quatre ans de mandat et on est déjà à 67. Un Mondial, c'est long; ça dure quatre mois avec la préparation, et il arrive toujours des choses improbables. Nous voulons traverser cette période avec le plus de densité possible, avec une équipe capable de relever tous les défis qui vont lui être proposés. L'enjeu, c'est de caper un maximum de joueurs cadres avec une émulation de deux à trois joueurs par poste".

Le Bleus affronteront les All Blacks en novembre

Au fil de cet entretien particulièrement intéressant, Fabien Galthié a aussi évoqué sa méthode et l'évolution perpétuelle du projet de jeu des Bleus: "Quand on a pris l'équipe de France et qu'on a construit notre projet, on a travaillé sur la vision, on s'est donné une feuille de route. On va continuer à faire évoluer notre méthode; On travaille sur une nouvelle version, la cinquième. L'objectif est d'être encore meilleurs". Pour rappel, les Bleus affronteront à l'automne l'Argentine ( 6 novembre au Stade de France), la Géorgie (le 14 novembre à Bordeaux) et la Nouvelle-Zélande (le 20 novembre au Stade de France).