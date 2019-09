Le groupe du Pôle France U20 pour la saison à venir à été annoncé ce samedi matin par la FFR. Il s'agit d'un groupe élargi de 46 joueurs qui constitue l'essentiel des joueurs suivis par la nouvelle Commission des sélections pour les échéances de l'année 2020. Parmi eux, on retrouve des joueurs déjà présents lors du mondial U20 de cette année en Argentine, remporté par la France, dont le Racingmen Jordan Joseph, le troisième ligne Matthias Haddad-Victor ou encore les Toulonnais Dridi et Lachaux. Chez les petits nouveaux, des noms déjà bien connus viennent compléter la liste comme ceux d'Edgar Retière, petit frère d'Arthur, ou de Matteo Le Corvec, fils de Grégory et auteur de ses premiers matches avec le RCT lors des amicaux.

BAGGIANI Enzo (Union Bordeaux Bègles)

BAZIN Victor (RC Vannes)

BORDELAI Andy (Racing 92)

BORIE Alexandre (Union Bordeaux Bègles)

BRENNAN Joshua (Stade Toulousain)

COSTOSSEQUE (Théo Racing 92)

DESERT Simon (Stade Toulousain)

DOLHAGARAY Thomas (Aviron Bayonnais Rugby)

DRIDI Erwan (RC Toulon)

DULON Martin (Union Bordeaux Bègles)

DUMORTIER Ethan (LOU Rugby)

EGLAINE Eli (FC Grenoble Rugby)

EPEE Nelson (Stade Toulousain)

ESPEUT Maxime (AS Béziers Hérault)

FUSIER Romain (FC Grenoble Rugby)

GERMAIN Baptiste (Union Bordeaux Bègles)

GUILLARD Mickaël (RC Massy)

HADDAD VICTOR Matthias (Stade Rochelais)

HAMONOU Thibault (Stade Toulousain)

HERMET Hugo (Castres Olympique)

HULLEU Nathanaël (FC Grenoble Rugby)

JOSEPH Jordan (Racing 92)

JUTGE Pierre (Stade Français)

LACHAUD Théo (RC Toulon)

LE CORVEC Mattéo (RC Toulon)

LE GARREC Nolann (Racing 92)

LOTRIAN Sacha (USAP)

MALLEZ Paul (Stade Toulousain)

MARAVAT Gauthier (SU Agen)

MICHET Gabin (ASM Clermont Auvergne Rugby)

MOEFANA Yoram (Union Bordeaux Bègles)

MONTAGNE Régis (FC Grenoble Rugby)

MOURA Joris (LOU Rugby)

PACHECO Pierre-Samuel (US Colomiers)

PEYSSON Yann (US Colomiers)

PLOYET Thomas (Stade Rochelais)

RANDLE Calum (Montpellier Hérault Rugby)

RECOR Paul (AS Béziers Hérault)

RETIERE Edgar (Stade Toulousain)

TIBERGHIEN Cheikh (ASM Clermont Auvergne Rugby)

TIXERONT Killian (ASM Clermont Auvergne Rugby)

VALLES Noé (Union Bordeaux Bègles)

VANVERBERGHE Florent (RC Toulon)

VILI Tani (ASM Clermont Auvergne Rugby)

WARION Adrien (Provence Rugby)

WITZ Fabien (Racing 92)