Fin de Tournoi pour Gabin Villière, blessé à une main et indisponible six semaines

Titulaire lors des deux premières rencontres du Tournoi des 6 nations, à l'aile du XV de France, Gabin Villière doit déclarer forfait pour la fin du Tournoi. Alors qu'il avait été à son avantage et auteur du seul essai de son équipe face au Racing 92, samedi soir en Top 14, son club fait savoir ce dimanche qu'il s'est blessé à une main. "Gabin Villière devrait subir une intervention chirurgicale dans les prochaines heures. Ainsi l’international français sera indisponible pour les 6 prochaines semaines." Villière avait pourtant disputé l'intégralité de la rencontre.

En ce qui concerne l'équipe de France, Gabin Villière en avait déjà disparu après avoir été parmi les premiers joueurs testés positifs au Covid-19, à Marcoussis, le vendredi 19 février. Son retour était toutefois attendu dans le groupe de 31 joueurs appelés pour préparer la rencontre en Angleterre (samedi, 17h45) et qui sera communiqué ce dimanche.

Fickou décalé sur une aile?

Plusieurs options de remplacement s'offrent au sélectionneur Fabien Galthié. La plus évidente: si Damian Penaud (Clermont) et Teddy Thomas (Racing 92) devraient logiquement en être, Donovan Taofifenua (Racing 92) pourrait compléter le poste. Il a déjà été appelé à plusieurs reprises, dont la dernière fois en remplacement de... Gabin Villière.

Pour débuter en Angleterre, deux possibilités se dégagent: faire confiance aux réguliers du poste, Teddy Thomas et Damian Penaud, qui se sont pour l'instant partagé le temps jeu. Autre option que Galthié a utilisé à plusieurs reprises depuis sa prise fonctions, pour sécuriser son fond de terrain dans le jeu aérien: décaler Gaël Fickou sur une aile. Une configuration rendue possible notamment par le retour aux affaires de Virimi Vakatawa, excellent samedi soir sur la pelouse de Mayol et qui devrait figurer dans le groupe que communiquera la FFR, ce dimanche.