Fabien Galthié appelle 22 novices avec les Bleus pour la tournée en Australie

Il fallait s’attendre à des surprises dans le groupe France sélectionné par Fabien Galthié pour la tournée en Australie, d’autant que le sélectionneur a appris les forfaits de dernière minute de Baptiste Serin et Gaël Fickou, samedi.

Vingt-deux néophytes seront donc dans l’avion qui quittera la France ce lundi pour préparer les trois tests matchs face aux Wallabies (7, 13 et 17 juillet) pour constituer un groupe rajeuni avec une moyenne d’âge de 24,5 ans et une moyenne de 4,1 sélections, pour les 42 joueurs convoqués.

Du haut de ses 27 sélections, l’ailier du Racing 92 Teddy Thomas sera le joueur le plus expérimenté des Bleus. Il pourra compter sur Romain Taofifenua et Damian Penaud pour l’épauler puisque ce sont les seuls autres membres du groupe à compter plus de 20 sélections.

Sans la possibilité de sélectionner Antoine Dupont et Baptiste Serin, l’encadrement tricolore a logiquement appelé le Lyonnais Baptiste Couilloud, déjà présent à l’automne dernier, mais il devait trouver d’autres prétendants au poste de demi de mêlée. Le Racingmen Teddy Iribaren, qui fêtera ses 31 ans en septembre prochain, est donc appelé pour la première fois. Il sera en concurrence avec le Palois Clovis Le Bail, auteur de quelques coups d’éclats cette saison avec la Section paloise.

Le Bail ne sera pas le seul Béarnais du groupe puisque son partenaire de club à la charnière Antoine Hastoy sera aussi du voyage. L’ouvreur palois avait déjà pris part à un stage du XV de France cet hiver comme partenaire d’entraînement.

Par ailleurs, seulement six demi-finalistes malheureux ont été convoqués. Le deuxième ligne Cyril Cazeaux, le troisième ligne Cameron Woki et l’arrière Romain Buros représenteront l’Union Bordeaux-Bègles et retrouveront donc les Racingmen Ibrahim Diallo, Teddy Iribaren et Teddy Thomas.

Le club de Toulon est celui qui aura le plus de représentants avec sept joueurs. Il faut aussi noter la présence de deux joueurs champions de France de Pro D2 avec Perpignan. Il s’agit du pilier Quentin Walcker (qui sera Castrais la saison prochaine) et de l’arrière Melvyn Jaminet.

Piliers : Jean-Baptiste Gros (Toulon), Enzo Forletta (Montpellier), Quentin Walcker (Perpignan), Demba Bamba (Lyon), Wilfrid Hounkpatin (Castres), Sipili Falatea (Clermont).

Talonneurs : Gaëtan Barlot (Castres), Etienne Fourcade (Clermont), Anthony Etrillard (Toulon).

Deuxième ligne : Killian Geraci (Lyon), Romain Taofifenua (Toulon), Baptiste Pesenti (Pau), Florent Vanverberghe (Castres), Pierre-Henry Azagoh (Stade français), Cyril Cazeaux (Bordeaux-Bègles).

Troisième ligne : Dylan Cretin (Lyon), Ibrahim Diallo (Racing 92), Alexandre Bécognée (Montpellier), Alexandre Fischer (Clermont), Anthony Jelonch (Castres), Sekou Macalou (Stade français), Cameron Woki (Bordeaux-Bègles), Patrick Sobela (Lyon)

Demis de mêlée : Baptiste Couilloud (Lyon), Clovis Le Bail (Pau), Teddy Iribaren (Racing 92)

Demis d'ouverture : Louis Carbonel (Toulon), Antoine Hastoy (Pau), Joris Segonds (Paris)

Centres : Jonathan Danty (Paris), Tani Vili (Clermont), Arthur Vincent (Montpellier), Julien Hériteau (Toulon), Pierre-Louis Barassi (Lyon)

Ailiers/Arrières : Gabin Villière (Toulon), Alivereti Raka (Clermont), Damian Penaud (Clermont), Teddy Thomas (Racing 92), Romain Buros (Bordeaux-Bègles), Anthony Bouthier (Montpellier), Gervais Cordin (Toulon), Melvyn Jaminet (Perpignan).