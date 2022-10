Du classique, le retour de Raka, les surprises Dumortier, Uberti et Wardi : Galthié a livré sa liste

Ce lundi soir, le sélectionneur national Fabien Galthié a donc communiqué la liste des quarante-deux joueurs amenés à préparer la tournée d’automne, au fil de laquelle les coéquipiers d’Antoine Dupont affronteront tour à tour l’Australie (le 5 novembre au Stade de France), les Springboks (le 12 novembre à Marseille) et le Japon (le 20 novembre à Toulouse). Comme attendu, le squad tricolore n’a pas subi de chamboulement majeur depuis le dernier grand chelem et, à moins d’un an du Mondial, Galthié et ses adjoints ont donc la volonté de resserrer un maximum leurs rangs. Parmi les absents notables, on compte simplement les grands blessés du moment, qu’ils se nomment Melvyn Jaminet, François Cros, Gabin Villière ou Cyril Baille, tous titulaires lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

Pour le reste ? Il est très classique et par exemple, à l’ouverture, le staff compte bien sur Romain Ntamack, dont il a fait son numéro un au poste. Blessé à une cheville depuis le 11 septembre, le Toulousain a repris la course la semaine passée et espère une montée en puissance dans les prochains jours, même s’il n’est pas encore assuré d’être sur la feuille de match contre La Rochelle dimanche. A ses côtés, Matthieu Jalibert et Léo Berdeu auront peut-être leur chance. A noter que Louis Carbonel n’a de son côté pas été retenu. A l’arrière, Thomas Ramos devrait démarrer en lieu et place de Melvyn Jaminet et ainsi endosser le rôle de buteur. Brice Dulin, blessé en début de saison, paye le retour en forme d’Anthony Bouthier. Sur les ailes, Alivereti Raka fait bel et bien son retour après un début de saison tonitruant mais Teddy Thomas n’a pas été appelé.

Le paquet d’avants, lui, garde peu ou proue la même ossature, Jean-Baptiste Gros et Charles Ollivon étant attendus dans le quinze de départ pour remplacer Baille et Cros lorsque les matchs démarreront. Qui sera néanmoins la doublure de Gros face à l'Australie ? À ce sujet, Galthié aura le choix entre Dany Priso et Reda Wardi. Quant à Romain Taofifenua, rétabli d’une blessure l’ayant privé de la tournée au Japon, revient quant à lui dans le squad et devrait être la doublure de Paul Willemse dans la cage.

Wardi connaîtra peut-être sa première Marseillaise !

Les suprises ? Elles sont donc peu nombreuses et concernent ici le pilier gauche Reda Wardi (La Rochelle), l’ailier Alexandre Dumortier (Lou) ou le trois-quarts centre Pablo Uberti, excellent avec Bordeaux face au Racing, samedi soir. Il est à noter, aussi, que pour la première fois depuis très longtemps, Gaël Fickou sera le seul Racingman de cette liste élargie, ni Ibrahim Diallo ni Max Spring n’ayant été pris. Le Clermontois Arthur Iturria et le Toulousain Alexandre Roumat, eux-aussi très bons depuis le début de saison, ne sont pas dans le groupe.

Pour rappel, ce groupe sera réuni à l’issue de la 8e journée de Top 14, disputée ce week-end (avec son lot de blessures à craindre). Vingt-huit joueurs seront ensuite "bloqués" lors de la 9e journée de championnat (les 29 et 30 octobre), une semaine avant la réception des Wallabies au Stade de France, libérant dix-neuf joueurs qui seront à disposition de leurs clubs respectifs.