Delbouis in, Serin et Jalibert out : le groupe des Bleus pour préparer les Fidji

Par Rugbyrama Il y a 2 heuresMis à jour il y a 1 heure 0

XV DE FRANCE - Le staff de l'équipe de France a décidé de s'appuyer sur de nombreux joueurs qui ont disputé les matchs contre le pays de Galles et l'Irlande pour préparer la rencontre face aux Fidji. Les principales surprises du groupe de 28 sont le Parisien Julien Delbouis, le Bordelais Cyril Cazeaux, le Racingman Teddy Baubigny, l'ailier de Toulon Gabin Villiere. On pouvait s'attendre à une grosse revue d'effectif, il n'en sera finalement rien, ou presque. Fabien Galthié a décidé de s'appuyer en grande partie sur ses cadres pour préparer le troisième match des Bleus cet automne. On retrouve notamment dans ce groupe de 28 joueurs, Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore le capitaine Charles Ollivon. Parmi ces joueurs sélectionnés, on retrouve quatre joueurs qui n'ont aucune sélection avec le XV de France, il s'agit de Julien Delbouis, Gabin Villiere, Teddy Baubigny et Cyril Cazeaux. Certains habitués des rassemblements ont par contre été écartés par le staff tricolore. Baptiste Serin ou Mathieu Jalibert ne font pas partie de cette liste et sont les grands absents de ce groupe. On rappelle que les Bleus vont affronter les Fidji le 15 novembre prochain à Vannes pour la compte de la première journée de l'Autumn Nations Cup.

