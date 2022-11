Ce mercredi après-midi, pour le deuxième entraînement collectif de la semaine, Jonathan Danty n’était toujours pas présent à Marcoussis. Ainsi, Yoram Moefana, ailier gauche face à l’Australie, était une nouvelle fois titulaire au poste de trois-quarts centre, laissant à Mathis Lebel le soin de porter le numéro 11. Rien ne dit, toutefois, qu’il en sera de même samedi soir à Marseille puisque les responsables fédéraux ont confirmé aujourd’hui que la compagne dudit Danty venait d’accoucher à La Rochelle.

Au sujet de son habituel trois-quarts centre, le chef de l’attaque tricolore Laurent Labit nous disait d’ailleurs hier : « Le cas de Jo Danty est gérable. Dans notre fonctionnement, on prépare les matches contre l'Australie et l'Afrique du Sud depuis deux semaines. Ce ne sont pas deux entraînements ratés qui vont faire qu'il sera perdu sur le terrain. D'autant plus qu'il a le profil qui correspond à l'adversaire qui nous attend samedi. Mais la décision appartient à Fabien Galthié. » A Marcoussis, le directeur de la performance Thibault Giroud enchaînait ainsi : « Jonathan est papa depuis cette nuit et le staff prendra donc une décision quant à sa sélection ce soir (mercredi soir, N.DL.R.). » Attendu dans l’Essonne dans les heures à venir, le trois-quarts centre du Stade rochelais a donc de très fortes chances d’être aligné d’entrée samedi soir, à Marseille.

Thibault Giroud : "Il faudra être présents dès l’entame de ce match"

Concernant le contenu de la séance du jour, Giroud poursuivait ainsi : « Nous nous dirigerons sur une séance de « ball in play » (ballon en jeu, N.DL.R.) assez courte, de treize minutes. Avant d’affronter les Springboks et après une préparation ayant démarré il y a quinze jours déjà, l’important est de garder le maximum de fraîcheur. Il nous faudra, à Marseille, être présents dès l’entame ». Y a plus qu’à, comme on dit…

La compo probable : 15 . Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty (ou Moefana), 11. Moefana (ou Lebel) ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Flament, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Priso, 18. Falatea, 19. Taofifenua, 20. Cretin ou Tanga, 21. Macalou, 22. Lucu, 23. Jalibert