Le rendez-vous était pris pour 14h30 au Rokukoru Stadium, à environ dix minutes de route de l'hôtel des Bleus. C'est là, au sommet d'une petite colline verdoyante où pulullent les libellules qu'avaient rendez-vous nos Tricolores pour leur première séance sur le sol japonais. "Un décrassage" selon les mots du staff croisé la veille, effectué sur un terrain d'excellente facture : nichée au milieu d'un immense complexe sportif accueillant des terrains de baseball (sport numéro 1 au Japon), la pelouse du Rokukoru Stadium est ce que l'on appelle couramment un "billard" : herbe taillée au millimètres, lignes impeccables : pas de doute, les hôtes nippons ont, comme à leur habitude, fait les choses bien.

Des conditions donc idéales, à l'exception bien sûr d'une chaleur et d'une humidité si élevées qu'elles rendaient l'atmosphère très lourde. Les hommes du sélectionneur Jacques Brunel sont finalement arrivés avec dix petites minutes de retard, le Parisien Paul Gabrillagues et le Toulousain Romain Ntamack en tête. Après avoir enfilé crampons et GPS, les Bleus se sont mis doucement en activité sous les ordres du préparateur physique Thibault Giroud. D'abord quelques passes, ensuite quelques étirements, suivies de courses à intensité progressive en guise d'échauffement.

Puis ce fut au tour de Fabien Gatlhié de prendre les commandes. Répartie en cellules de quatre joueurs, une première moitié du groupe simule des points de fixation sur toute la largeur du terrain afin de travailler la redistribution offensive par séquences de trois minutes, avant d'alterner avec l'autre groupe. Logiquement, l'intensité était modérée : les joueurs avaient pour consigne de ne pas dépasser les 12 km/h sur leurs courses. Après quoi les médias ont été priés de rejoindre la salle de presse, afin de laisser les Bleus terminer leur séance en privé. Au total, le premier entraînement du XV de France au Japon dura donc une quarantaine de minutes. Ce soir, les Bleus seront attendus à la mairie pour une réception officielles de bienvenue.