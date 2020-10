Gaël, l’ambiance à huis clos vous a-t-elle déstabilisé en début de match ?

Ça fait bizarre de ne pas avoir nos fidèles supporters derrière nous, mais on sait qu’ils étaient derrière leurs écrans pour nous soutenir. C’est vrai qu’on a très mal commencé ce match, on n’est pas rentré comme il le fallait dans cette rencontre, mais on a su rebondir rapidement.

À quel point cette victoire peut vous permettre d’aborder dans de bonnes conditions le match de la semaine prochaine contre l’Irlande ?

On sait qu’on est tombé sur une grosse équipe galloise qui nous a mis à mal plusieurs fois pendant la rencontre. Après, on a été très en place dans l’ensemble ce soir, à part en début de match où on a eu du mal à se trouver et où on a fait beaucoup de fautes. Contre l’Irlande, il va falloir commencer autrement et ne pas donner des points faciles comme ce soir, parce qu’avec le talent qu’ils ont, ils seront capables de prendre le large au score et ça sera très difficile de revenir ensuite. On a montré énormément de caractère ce soir mais ça ne se passe pas toujours aussi bien dans les matchs internationaux. On sait qu’une fois qu’on est distancé ça devient très difficile de revenir. Ce qui est bien c’est qu’on n’a rien lâché jusqu’au bout, on a cru en nos qualités, on a marqué de beaux essais. Je pense qu’on a aussi très bien défendu malheureusement on n’a pas été très bons dans les rucks, on a été beaucoup pénalisé dans ce secteur-là et il va falloir rectifier ça avant le match de l’Irlande.

Justement, vous avez été pénalisé à seize reprises ce soir, est-ce que c’est inquiétant en vue de la finale du Tournoi des Six Nations de la semaine prochaine ?

Oui forcément ça n’a pas été un bon point ce soir. Je pense qu’on a mis l’agressivité qu’il fallait, peut-être un peu trop… Défensivement on a été bien en place, on n’a pas souvent été mis en difficulté à part une ou deux fois. Contesté les rucks, ça fait partie de notre système mais des fois on est un peu à la limite. Il va falloir être plus précis dans cette zone-là.

Ce soir, vous avez joué avec maillot très spécial, avec les noms de tous les clubs amateurs français, Serge Simon a expliqué qu’il y allait avoir des décisions fortes prises cette semaine concernant le rugby amateur, avec peut-être l’arrêt des compétitions. Le XV de France étant la vitrine du rugby français, ça vous inspire quoi ?

En plus d’être un joueur du XV de France, je suis aussi président d’un club amateur (la Seyne-sur-Mer, NDLR) donc forcément c’est hyper important pour moi et je pense pour tous les joueurs aussi. Je suis très ému et très content d’avoir porté ce maillot-là aujourd’hui avec nos clubs inscrits dessus. C’est là qu’on a commencé, c’est grâce à eux qu’on en est là aujourd’hui. Donc c’est important que ces clubs continuent à exister, à grandir parce que c’est le vivier de notre équipe de France. Je pense que d’avoir leurs noms dans le dos, ça nous à pousser à certains moments.