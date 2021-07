Carbonel transparent, Vincent omniprésent, Macalou sevré... Retrouvez les notes des Bleus

15. Melvyn Jaminet, inconstant : 4/10

Sa première moitié de match est propre, malgré le peu de sollicitations. Un beau sauvetage sur une pénaltouche australienne. A l'aise sous le jeu au pied adverse avec quelques relances efficaces. Surtout, il réussit une pénalité lointaine et importante (63e) alors que les Bleus étaient en souffrance. Avant de baisser en qualité. Une chandelle directement en touche (72e) et une réception cafouillée. Pire: il est directement impliqué sur l'improbable fin de match où les Bleus se sont sabordés, après la sirène. Une erreur (partagée avec Iribaren) qui coûte aux Bleus le gain du match. Rien que ça.

XV de France - Arthur Vincent et Melvyn Jaminet.Other Agency

14. Damian Penaud, erratique : 4/10

Il réussit une interception en début de match mais l'arbitre revient à l'avantage. Ensuite, très peu sollicité. Opportuniste sur les ballons qui traînaient et actif sur le pressing défensif, sur les jeux au pied dans le fond du terrain australien. Mais ses placements, comme trop souvent, demeurent aléatoires. Comme sur cette dernière action-suicide, où sa course est difficilement compréhensible. Même s'il revient finalement bien sur l'attaquant australien. Insuffisant.

13. Arthur Vincent, impressionnant : 8/10

Le patron de la ligne arrière, c'était lui. Défensivement, il contrôlait et ordonnait les montées. Offensivement, il a joué un rôle de régulateur parfois délaissé par Louis Carbonel. Comme souvent irréprochable dans toutes ses interventions, avec quelques duels directs gagnés en début de match. En défense, les Australiens ont tapé sur un mur chaque fois qu'ils visaient le milieu du terrain. De l'excellent Arthur Vincent.

12. Jonathan Danty, en acier : 7,5/10

Énorme match du néo-Rochelais. Il a beaucoup parlé pour rassurer et encourager ses jeunes coéquipiers. A titre individuel, il est à créditer d'une immense partition défensive (17 plaquages). Juste dans ses choix de jeu, il est deux fois dernier passeur sur les essais de Villière. Il a également pris du jeu au pied. Mais c'est bien en défense qu'il a impressionné, gagnant tous ses impacts au milieu du terrain. Il est également l'auteur de deux grattages décisifs, dans la dernière partie du match. Le second est récompensé par une pénalité de Jaminet. Un roc.

11. Gabin Villière, irréprochable : 7,5/10

Il a réussi à peu près tout ce qu'il a tenté. Auteur de deux essais, déjà. Le premier en bout de ligne, où il termine une belle action collective d'un crochet intérieur. Le second sur une belle remise intérieur de Jonathan Danty, sur un lancement de jeu en première main après mêlée, où il se propose dans un timing idéal. Ensuite, il a défendu, énormément, et gratté des ballons précieux. Également le meilleur joueur de duels côté bleu (2 franchissements, 3 défenseurs battus). Dans son registre habituel, le Toulonnais a sorti un excellent match.

10. Louis Carbonel, transparent : 3/10

Le non-match qu'il lui fallait éviter, pour sa première chance comme titulaire. Offensivement, il a très peu pesé sur le jeu de son équipe. Il a laissé la majorité du jeu au pied à son demi de mêlée Baptiste Couilloud. Défensivement, il était ciblé par les premiers attaquants australiens. Il ne s'est pas enlevé mais a subi les impacts. Également contré sur un jeu au pied rasant depuis son camp. Pas grand chose de positif à retenir de son match, si ce n'est son 3 sur 4 face aux perches. La transformation qu'il rate (la première) était tout à fait dans ses cordes. Avec le recul, cet échec coûte cher.

9. Baptiste Couilloud, décevant : 4/10

Il s'était vu octroyer beaucoup de responsabilités de jeu, délestant ici Louis Carbonel. Dans l'animation, il était le premier décideur, pas toujours avec à propos. La quasi-intégralité du jeu au pied lui revenait, qu'il soit de pression ou de sortie de camp. Cela fait beaucoup. Il s'est d'ailleurs fait contrer sur deux d'entre eux. Il oublie également Villière, en début de match, sur un 2 contre 1 d'école. A son crédit : un bon repli défensif sur un jeu au pied australien et deux passes après contact sur l'action qui amène le premier essai de Villière. Une grosse activité, qui l'a parfois débordé. Remplacé par Teddy Iribaren (70e), directement impliqué dans le sabordage de la fin de match.

XV de France - Baptiste Couilloud, face à l'Australie.AFP

8. Sekou Macalou, sevré : 5/10

Sa faculté à se replacer en défense a souvent soulagé la ligne de trois-quarts. Il a beaucoup travaillé dans l’ombre. On l’a peu vu ballon en main. A noter son départ raté derrière une mêlée, gêné par le demi de mêlée australien Gordon. Il a également été sanctionné sur une zone « plaqueur-plaqué » (27e). Un match discret mais efficace. Remplacé par Woki (54e).

XV de France - Sekou Macalou.Other Agency

7. Anthony Jelonch, alternatif : 6,5/10

Pour son premier capitanat, il a rendu une copie pleine d’enthousiasme. Avec du bon et du moins bon. Décisif sur le premier essai de Gabin Villière (6e) en fixant deux défenseurs d'un bel "offload". Une erreur en fin de première mi-temps qui a offert une dernière opportunité aux Australiens. Un peu en retard sur un soutien offensif au sol sur Taofifenua (43e). Avec quelques interventions musclées en défense, il a été le meilleur plaqueur français de la rencontre (19). Malgré la défaite, il peut être fier de l'état d'esprit insufflé.

XV de France - Anthony Jelonch.Other Agency

6. Dylan Cretin, discret : 5/10

Impérial sur les deux premiers renvois australiens, il a livré une partie très discrète tant en attaque qu’en défense. Il a comblé quelques brèches, assurant une bonne qualité de plaquage. En attaque, pas grand-chose à dire sur sa performance. Il n’a pas réussi à capter le dernier lancer en touche qui amène la perte de balle fatale, dans les arrêts de jeu de la rencontre.

XV de France - Dylan Cretin, face à l'Australie.Other Agency

5. Romain Taofifenua, épais : 5,5/10

Avec Bamba devant lui en mêlée fermée, l’axe droit s’est révélé très fiable. Sa densité a également été précieuse autour des zones de combat, au sol. Deux fautes ont été sifflées contre lui, dont une un peu grossière en début de seconde période sur la défense d’un ballon porté australien. Remplacé par Pesenti (52e).

4. Killian Geraci, propre : 5,5/10

Belle activité en défense avec sept plaquages durant les quarante premières minutes de la première mi-temps. Dix au total sur sa partie. Il a parfois manqué un peu d’épaisseur dans les zones de ruck. Remplacé par Cazeaux (59e), qui s'est démultiplié en défense.

3. Demba Bamba, timide : 4,5/10

Comme toute la première ligne titulaire, il a fait le job en mêlée fermée. Mais on attendait plus du droitier français dans le jeu. En défense, il n’est pas exempt de tous reproches. Au contraire. Deux plaquages ratés sur quatre, le ratio est mince. En attaque, il a peu avancé à l’impact. Il a été le premier pilier à quitter le terrain. Remplacé par Falatea (52e) qui a commis deux en-avants embêtants.

2. Gaëtan Barlot, surprenant : 5,5/10

Son premier lancer a été complètement raté (12e) et aurait pu amener le premier essai des Wallabies, sans cet en-avant de passe entre Gordon et Paisami. Idem sur son premier lancer en seconde période. Mais pour le reste, il a su adapter ses lancers en jouant vite sur le premier joueur de l’alignement à plusieurs reprises, dont celle jouée de façon intelligente en fin de première mi-temps avec Couilloud qui a permis de remettre de l’avancée et de s’éloigner de la zone de marque française au coeur d’un temps fort australien. Il a été l’avant français qui a gagné le plus de mètres en première période (19). Remplacé par Etrillard (64e).

1. Jean-Baptiste Gros, solide : 6/10

Sa tenue de mêlée a été irréprochable jusqu’à la 50e minute. Ensuite ? Il a tout de même un peu souffert et a été sanctionné à deux reprises, face à Tupou au physique imposant. En revanche, à son crédit, une très grosse activité en défense. Il a été le meilleur plaqueur de la première période chez les avants tricolores (8). Ce n’est pas rien. Remplacé par Walcker (66e).