XV de France : Bamba, Dupont et les polyvalents... les leçons de la liste de Brunel

Willemse et Raka, c'est non !

"Qu'on me laisse ma chance". Le cri du cœur lancé par le deuxième ligne sud-africain du Montpellier Paul Willemse, lundi dernier dans les colonnes de Midi-Olympique, n'aura finalement pas trouvé d'écho auprès du sélectionneur du XV de France Jacques Brunel. Depuis plusieurs jours son nom était revenu avec insistance. Pour les uns, c'était acquis. Pour les autres, ça restait une interrogation. Finalement, Brunel a tranché. Paul Willemse, au cœur de la polémique sur le retour des "étrangers" chez les Bleus alors que le président de la FFR Bernard Laporte avait, lors de sa campagne pour la présidence de la FFR, juré de ne plus convoquer de joueurs étrangers en équipe de France, n'a finalement pas été appelé pour la tournée de novembre. Le verdict est identique pour l'ailier fidjien de l'ASM clermont-Auvergne Alivereti Raka. Marié à une Française, lui aussi était attendu. Il n'en est rien.

Bamba, c'est fait !

Sa convocation était attendue, elle est désormais officielle. Demba Bamba, champion du monde U20 en juin dernier, effectuera ses premiers pas chez les "grands" lors de la tournée du mois de novembre. Il ne compte certes que cinq apparitions en Top 14 avec Brive la saison passée et évolue désormais en Pro D2. Mais le potentiel du très solide pilier droit (1,85 m, 125 kilos) est immense.

Demba Bamba of France U20 (Angleterre/France)Icon Sport

Surtout, il n'est pas le premier joueur à être appelé chez les Bleus sans évoluer dans l'élite. En 2007, Mathieu Bastareaud avait été convoqué par Bernard Laporte, alors sélectionneur, pour la tournée en Nouvelle-Zélande alors qu'il évoluait en à Massy (Fédérale 1). Las, il avait été contraint de déclarer forfait sur blessure avant de partir. En revanche, Franck Montanella avait honoré sa seul et unique sélection alors qu'il portait les couleurs de Auch en Pro D2.

Enfin, plus loin dans le passé, le trois-quarts centre Jacky Bouquet fut aussi dans ce cas en 1954. Il jouait alors en deuxième division, à Bourgoin-Jallieu, quand il avait participé au Tournoi. A noter que la conséquence de l'appel de Bamba, c'est l'absence du groupe France de Rabah Slimani.

Marchand, c'est logique !

Le talonneur du Stade toulousain Julien Marchand a également été appelé par Jacques Brunel. Après le Rochelais Bourgarit et le Bordelais Pélissié la saison passée, celui qui était de la tournée en Nouvelle-Zélande en juin dernier avec les Barbarians devrait être testé en novembre. A 23 ans, sa maturité est déjà étonnante puisqu’il a été désigné capitaine du Stade Toulousain en début de saison.

Top 14 - Julien Marchand (Toulouse) contre La RochelleIcon Sport

Lopez, c'est le retour

Camille Lopez, excellent depuis le début de saison, est de retour. Souvenez-vous. C’était il y a un an. Contre Northampton, en Champions Cup, le demi d'ouverture de l'ASM s’écroulait, terrassé par la douleur. Verdict : fracture cheville-péroné pour cinq mois loin des terrains et une reprise précipitée en avril. En suivant, il déclare forfait pour la tournée en Nouvelle-Zélande et en profite pour subir une nouvelle opération afin d'enlever les broches.

A un poste où personne - Jalibert, Belleau, Trinh-Duc, Beauxis, Plisson – ne s’est imposé, Camille Lopez est assurément le choix n°1. Il sera accompagné à ce poste par le Toulonnais Antony Belleau. Au poste de demi de mêlée, Morgan Parra et Baptiste Serin étaient attendus, ils sont là. En revanche, le staff tricolore a décidé d'appeler également le Toulousain Antoine Dupond qui n'a que 21 minutes de Top 14 dans les jambes cette saison après sa grave blessure.

Xv de France - Camille LopezIcon Sport

Picamoles, c'est la fin de la disgrâce

Après l'épisode tragi-comique d'Edimbourg, Louis Picamoles avait disparu des radars tricolores. Entre le puissant troisième ligne des Bleus et le sélectionneur, il y avait de la friture sur la ligne. Le Montpelliérain n'avait pas caché sa lassitude, Brunel son agacement. Depuis, les deux hommes se sont parlés, le joueur a profité d’un été sans XV de France pour soigner son épaule.

Et revenir en meilleure forme. Surtout, force est de souligner la pénurie au poste de troisième-ligne centre (Tauleigne blessé, Sanconnie porté disparu au Racing, Gourdon utilisé en 7 à la Rochelle…), ce qui permet à Picamoles de revenir.

Derrière, ce n'est pas nouveau

Dans la ligne de trois-quarts, le sélectionneur Jacques Brunel n'a pas réservé de surprise. A l’arrière, Dulin, Palis et Spedding indisponibles, Benjamin Fall et Maxime Médard ont été retenus. Thomas Ramos et Kylan Hamdaoui devront patienter. Au centre, les quatre joueurs déjà présents (Bastareaud, Fofana, Lamerat, Doumayrou) en Nouvelle-Zélande en juin dernier, sont rappelés.

Enfin, le trois-quarts centre parisien Gaël Fickou, excellent depuis le début de saison avec son nouveau club à son poste de formation, semble toujours être appelé à jouer à l'aile chez les Bleus. Tout comme le Clermontois Damian Penaud. Dans ce groupe, seul le Racingman Teddy Thomas sera un véritable ailier de formation.