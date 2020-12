Première cape pour Tolofua, Raka sur une aile... La compo des Bleus pour affronter l'Angleterre

Fabien Galthié a fait six six changements dans le XV de France qui va défier l'Angleterre. Il va offrir une première cape au numéro 8 toulousain Selevasio Tolofua et des premières titualrisations à Hassane Kolingar au poste de pilier gauche et à Yoram Moefana au poste de centre. Ils étaient entrés en jeu lous du dernier France-Italie. A noter trois retours, le talonneur Pierre Bourgarit plus sélectionné depuis 2018, l'ailier d'origine fidjienne Alivereti Raka, ignoré depuis la Coupe du Monde. Le demi de mêlée Baptiste Couilloud devient capitaine. Ce sera sa première titularisation après quatre sélections comme remplaçant depuis le Tournoi 2018. Parmi les remplaçants: un vétéran Uini Atonio et un néophyte, le deuxième ligne de Bayonne Guillaume Ducat.

Le XV de départ des Bleus : 15. Dulin, 14. Raka, 13. Moefana, 12. Danty, 11. Villière, 10. (o) Jalibert, 9. (m) Couilloud (cap.), 7. Jelonch, 8. S. Tolofua, 6. Woki ; 5. Pesenti, 4. Geraci ; 3. Aldegheri, 2. Bourgarit, 1. Kolingar.

Les remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Neti , 18. Atonio, 19. Ducat, 20. Macalou, 21. Bézy, 22. Carbonel, 23. Barassi.