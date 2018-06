XV de France - Jacques Brunel appelle à franchir un cap

Des Bleus à mi-temps

"Le contenu est imparfait. Sur chaque rencontre on a pu rivaliser pendant 50 minutes mais on n'a pas pu ou su aller au-delà" lorsque les All Blacks ont accéléré, a déclaré dimanche Brunel. De même que le reste du groupe, qui était amputé de plusieurs titulaires du Tournoi des 6 Nations (Guirado, Lauret, Y. Camara, Vahaamahina), ce qui a "joué, comme le temps de préparation" réduit. Malgré tout, Brunel a trouvé du "liant entre les joueurs". "On a réussi à créer quelque chose mais ce n'est pas suffisant car les Blacks sont eux en pleine saison" et imbattables depuis plusieurs années à domicile, sauf par les Lions britanniques et irlandais l'an passé.

Passer sur un autre volet

Venus voir s'ils étaient "près" des doubles champions du monde en titre, les Bleus ne le sont pas: "l'écart est là" a reconnu Brunel. Il attend désormais, à mi-mandat (huit matches disputés sous ses ordres, huit à venir avant l'annonce de la liste pour la Coupe du monde), que son équipe monte en puissance: "Il faut passer sur un autre volet, on ne peut plus se permettre de n'être là que pendant 50 minutes" a-t-il affirmé.

Test Match - Nouvelle-Zélande FranceIcon Sport

"On ne peut pas reculer à chaque échéance, faire deux pas en avant, un pas en arrière" a-t-il ajouté. Ainsi le XV de France aura "l'objectif" en novembre de faire un carton plein face aux Fidji, à l'Afrique du Sud et à l'Argentine. Avec un groupe qui va se resserrer, "et encore plus sur le Tournoi" des 6 Nations 2019. Avant la prochaine échéance, l'ensemble des quarante joueurs de la "liste XV de France" se réunira pour un stage à Marcoussis du 5 au 12 août.

La défense et la touche au pilori

Satisfaction du dernier Tournoi, la défense a cette fois volé en éclat face à la vitesse d'exécution et le rythme imposés par la Nouvelle-Zélande, qu'on ne retrouve pas chez les équipes européennes. "On a moins colmaté que pendant le Tournoi, fait plus d'erreurs défensives. On n'est pas arrivé à retrouver la synergie" a estimé Brunel, qui a également pointé la "touche totalement déficitaire" (12 lancers perdus). "Il va y avoir une gros point de discussion sur les choix faits, les commandements. On a failli" a-t-il tonné.

Kelian Galletier - France et Sam Whitelock - Nouvelle Zélande (Test Match)Icon Sport

En jachère lors du Tournoi, où la priorité avait été donnée à la défense, le chantier de l'animation offensive a lui en revanche progressé selon Brunel. "Sur les deux dernières rencontres on a senti quand même qu'un état esprit se créait, que les repères étaient mieux trouvés" a déclaré le sélectionneur, mettant en avant les "neuf franchissements, c'est énorme", en moyenne des Bleus sur l'ensemble de la tournée. Soit autant que les All Blacks, qui ont cependant marqué 19 fois contre 5 pour les Bleus! La finition est donc à améliorer, une rengaine récurrente depuis plusieurs années. "Il faut être plus précis, plus efficace, plus tout" a demandé Brunel.

Gourdon, futur N.8 ?

Le sélectionneur, interrogé sur le sujet, a décerné quelques satisfécits personnels. A Morgan Parra, de retour après plus de deux ans et demi d'absence et dont "l'influence a été conforme à ce qu'on attendait". Au talonneur Camille Chat, à Bernard Le Roux, "plus efficace en deuxième ligne" qu'en troisième, et Anthony Belleau. L'ouvreur, face à la référence mondiale, "a appris qu'il fallait réagir plus vite, être plus précis".

Test Match - Kevin Gourdon (France) plaqué par Joe Moody (Nouvelle-Zélande)Icon Sport

Kévin Gourdon, lui, n'a pas montré la même régularité. Mais a été l'auteur d'une prestation étincelante lors du deuxième test, repositionné en N.8, poste qui attend son titulaire. Le Rochelais, au profil technique, capable de faire jouer derrière lui, peut-il s'y imposer? "Je crois, oui" a répondu Brunel, à condition que Gourdon joue davantage à ce poste à La Rochelle, où Victor Vito rayonne. "On va discuter (avec le staff de La Rochelle) pour qu'il joue plus régulièrement. Il a quelque chose à apporter à cette équipe."