Fall et Palis s'incrustent, Picamoles "oublié"

La première liste de Jacques Brunel était très attendue. Ce groupe de trente-deux joueurs, qui se réunira dès dimanche après-midi au CNR de Marcoussis pour préparer le premier match du Tournoi des 6 Nations, le 3 février au Stade de France, a réservé son lot de surprises, plus ou moins attendues. Le retour de Morgan Parra n'en est pas vraiment une puisque la présence du demi de mêlée clermontois (29 ans, 66 sélections) était évoqué depuis plusieurs semaines.

Morgan Parra (XV de France) face à l'Angleterre - 15 août 2015AFP

Comme l'annonçait dès lundi Midi Olympique, il devrait composer la charnière avec le jeune ouvreur de l'Union Bordeaux-Bègles Matthieu Jalibert (19 ans). Un choix de charnière qui colle parfaitement avec la politique de l'homme en fort prôné par Jacques Brunel depuis sa prise de fonction le 27 décembre dernier, tant ces deux hommes ont été les maillons forts de leur équipe respective depuis plusieurs mois.

A la charnière, Jacques Brunel a décidé de convoquer trois demis de mêlées avec le très prometteur Antoine Dupont (21 ans, 6 sélections) mais aussi le Racingman Maxime Machenaud (29 ans, 31 sélections) qui n'avait pas été convoqué en novembre. Sa dernière prestation face au Munster a certainement plaidé en sa faveur.

Antoine Dupont (France), face à la Nouvelle-Zélande - 11 novembre 2017, Stade de FranceGetty Images

Jalibert n'est pas le seul néophyte de cette liste, puisque le deuxième ligne de Lyon Félix Lambey (23 ans) a aussi été appelé par Jacques Brunel, ce qui n'est pas vraiment une surprise puisque son entraîneur de club Sébastien Bruno, aussi présent dans le staff des Bleus, n'avait pas caché son admiration pour son deuxième ligne ces dernières semaines, d'autant plus que la dernière tournée d'automne de l'équipe de France avait confirmé que personne n'avait réussi à s'imposer aux côtés de Sébastien Vahaamahina. Lambey sera en concurrence avec le Parisien Paul Gabrillagues (2 sélections) et le Clermontois Arthur Iturria (1 sélection) pour l'accompagner dans la cage. Ce manque d'expérience en deuxième ligne est à l'image d'un groupe où seulement deux joueurs, le revenant Parra et le capitaine Guirado, ont déjà dépassé la barre des cinquante sélections.

Paul Gabrillagues, le deuxième ligne du Stade françaisIcon Sport

Il faut dire que Jacques Brunel et son staff n'ont pas hésité à sacrifier quelques cadres des dernières saisons. La plus grande surprise vient de l'absence du Montpelliérain Louis Picamoles (31 ans, 68 sélections) en troisième ligne. Le poste de numéro huit devrait donc revenir au Girondin Marco Tauleigne (24 ans, 1 sélection), malheureux lors de sa première sélection face à la Nouvelle-Zélande le 14 novembre dernier, contraint de quitter le terrain dès la 15e minute de jeu.

Louis Pïcamoles contre l'Afrique du SudIcon Sport

En effet, les autres joueurs sélectionnés en troisième ligne ne sont pas vraiment des spécialistes du poste de troisième ligne centre, puisque Sekou Macalou (22 ans, 1 sélection) et Kevin Gourdon (27 ans, 15 sélections) n'ont été titularisés qu'une seule fois en numéro huit cette saison. Anthony Jelonch (21 ans, 2 sélections) et Wenceslas Lauret (28 ans, 12 sélections) ne l'ont jamais été cette saison avec Castres et le Racing 92. Ce dernier n'avait plus été appelé depuis la fin du Tournoi des 6 Nations 2016.

Anthony Jelonch (Castres Olympique)Icon Sport

Autre retour surprise, celui de l'ailier de Montpellier Benjamin Fall (28 ans, 6 sélections). Son ascension a longtemps été perturbée par des blessures, l'empêchant de revenir chez les Bleus depuis le 23 février 2013 ! Il n'est pas la seule surprise au niveau de la ligne d'attaque puisque le Castrais Geoffrey Palis (26 ans), tout juste de retour sur les pelouses (un match de Top 14 et un de Coupe d'Europe) après une très longue blessure au genou en avril 2017.