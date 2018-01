Vers une charnière Machenaud-Jalibert

Sous un léger crachin, les 32 joueurs retenus par Jacques Brunel étaient présents à l’entraînement de ce mardi au CNR de Marcoussis. A noter que le trois-quarts centre Geoffrey Doumayrou, toujours handicapé par sa cuisse gauche, n’a toutefois pas pris part à l’opposition tout comme le talonneur des Saracens Christopher Tolofua. Les deux hommes ont suivi l’entraînement depuis le bord du terrain. En revanche, le pilier de l’UBB Jefferson Poirot, victime d’une gastrite ces derniers jours, était bien présent avec ses coéquipiers.

Enorme strap pour Jalibert

Au cours d’une séance d’opposition 12 contre 12 pour aller chercher des pics d’intensité, les Bleus ont mis l’accent sur de longues séquences de jeu, allant jusqu’à 3 minutes, en privilégiant les espaces et le mouvement. Si le sélectionneur a opéré un léger turnover au cours des rotations, certains joueurs ont toutefois conservé la chasuble jaune des titulaires présumés. Parmi eux, le demi de mêlée du Racing 92 Maxime Machenaud et le demi d’ouverture de l’UBB Matthieu Jalibert. Ce dernier, victime d’un choc violent au genou gauche lundi, arborait un énorme strappe sans toutefois afficher de gênes particulières.

Matthieu Jalibert lors de l'entrainement du XV de FranceIcon Sport

Thomas et Vakatawa aux ailes

Parmi les autres joueurs susceptibles de débuter samedi face à l’Irlande, Guilhem Guirado et Rabah Slimani en première ligne, Arthur Iturria et Sébastien Vahaamahina en deuxième-ligne, Kevin Gourdon et Marco Tauleigne en troisième-ligne, Virimi Vakatawa et Teddy Thomas aux ailes semblent partir en pôle. Au poste de pilier gauche, Jefferson Poirot et Dany Priso semblent en balance.

Teddy Thomas lors de l'entrainement de l'Equipe de FranceIcon Sport

Tout comme Yacouba Camara et Sekou Macalou en troisième-ligne. Au centre, Remi Lamerat a le plus souvent été associé à Henry Chavancy. Enfin, l’arrière du Castres Olympiques Geoffrey Palis est le joueur ayant été le plus été utilisé lors de cette opposition.

Par Vincent PERE-LAHAILLE