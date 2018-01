Travers et Labit avec les Bleus en Nouvelle-Zélande ?

Leurs noms n'étaient étrangement pas ou très peu évoqués pour composer le staff de Jacques Brunel. On pourrait pourtant bien voir le duo d'entraîneurs du Racing 92 Laurent Travers et Laurent Labit accompagner l'Auscitain à l'autre bout du monde en juin prochain. "On peut très bien l'imaginer" a en effet concédé ce jeudi Laurent Travers. Une simple phrase qui en dit long quand on connaît le sens aigu de la communication de l’ancien talonneur et sa capacité à maîtriser chaque information de son discours.

"On nous l’a demandé indirectement, poursuit Travers. Ce ne sera peut-être pas pour intervenir mais pour être avec eux (les joueurs et le staff du XV de France, ndlr), discuter, échanger, partager sur une tournée ou un Tournoi. On en saura un peu plus lundi et en fonction de ça, cela peut être envisageable". Ce 8 janvier, entraîneurs et présidents de Top 14 se réuniront à Marcoussis autour de Jacques Brunel, son staff et Bernard Laporte afin d’évoquer le fonctionnement envisagé pour le XV de France dans les mois à venir.

Laurent Travers - Racing 92AFP

" Tout le monde sera gagnant "

"Il y a un sélectionneur, Jacques Brunel, qui fera ses choix, conclut Travers. Il décidera comment cela va se dérouler. Nous, on va l’écouter et savoir ce qu’il attend de nous et ce qu’on peut amener de positif. Ensuite, je crois que tout le monde sera gagnant. Nous pourrons piocher certaines idées et en amener quelques-unes".

Peu après avoir écarté le trio Novès-Bru-Dubois, Bernard Laporte avouait rechercher des profils d’entraîneurs qui ont gagné récemment. Laurent Labit et Laurent Travers répondent à cette description, eux qui sont les seuls techniciens à avoir remporté deux fois le Bouclier de Brennus, avec deux clubs différents (Castres en 2013, le Racing en 2016), en plus d’avoir connu une finale de Champions Cup avec les Ciel et Blanc en 2016. Le premier test de la tournée chez les All Blacks sera le 9 juin, soit une semaine après la finale de Top 14. Selon le parcours du Racing 92 en championnat, le binôme Travers-Labit pourrait bien avoir des vacances très courtes cette année.