Thomas détone, Vakatawa disparaît... Les notes des Bleus

15. Geoffrey Palis 4/10 : le Castrais possède de la vitesse, un pied gauche puissant et des qualités rares dans le jeu aérien. Problème : comme face à l'Irlande, il n'a pas fait étalage de ses qualités au niveau international en Ecosse. Ses statistiques témoignent de son apport trop limité : seulement trente-deux mètres parcourus, zéro franchissement, un défenseur battu. Pis : à la 30e minute, son dégagement hasardeux, sur une situation d'avantage, a offert un ballon de relance ayant amené au deuxième essai écossais.

14. Teddy Thomas 7/10 : heureusement, il y a Teddy Thomas : le Racingman a inscrit tous les essais des Bleus sur les deux premières journées du Tournoi. Une semaine après son exploit individuel face au XV du Trèfle, l'ailier a réalisé deux numéros de funambule en bout de ligne pour parvenir à l'en-but. Ses appuis et sa capacité d'accélération ont causé des ravages dans la défense écossaise. Finn Russell et Stuart Hogg s'en souviendront longtemps. Sur le premier essai écossais, son placement, hasardeux, n'a pas aidé. Mais il n'en demeure pas moins indispensable au sein des lignes arrière.

13. Rémi Lamerat 4/10 : on ne pourra jamais reprocher au centre son niveau de combativité et d'engagement. Ses onze plaquages prouvent une fois encore à quel point il se dépense sans compter. Mais au niveau international où la précision compte tant, ses approximations se payent cher. En défense, ses montées défensives ont parfois ouvert la porte aux attaquants adverses. En attaque, s'il a réussi à passer les bras à deux reprises, il n'est pas parvenu à exploiter sa puissance balle en main. Ses deux premières sorties laissent un goût d'inachevé.

12. Geoffrey Doumayrou 5/10 : le Rochelais a alterné le bon et le moins bon. A son crédit, on retiendra sa présence en défense, ce grattage précieux (22e), sa volonté d'amener du liant et cette percée au cœur de la seconde période. Mais il a manqué de précision à plusieurs reprises et a commis quelques erreurs de jugement comme sur ce bras-cassé rapidement joué ayant mis les Bleus sous pression (67e). Son bilan personnel reste mitigé.

11. Virimi Vakatawa 2/10 : mais qu'est devenu le talentueux attaquant du début de l'ère Novès ? Le Racingman a semble-t-il perdu sa magie. En première période, il a semblé emprunté et nonchalant sur chacune de ses actions. Après la pause, il a tenté de relever la tête en multipliant les charges au ras. Sans grand succès. Le Fidjien d'origine pourrait perdre sa place sur l'aile gauche du XV de France après deux sorties bien tristes.

10. Lionel Beauxis 4,5/10 : Lionel Beauxis était le sujet de toutes les attentes à Murrayfield. L'ouvreur a réalisé une prestation paradoxale. Dans un premier temps, il a multiplié les bons choix et a su trouver des failles dans la défense écossaise. Mais au fil des minutes, il a progressivement perdu le fil de la rencontre. Il n'a pas réussi à inverser la pression. Sa gestion a laissé place à l'improvisation, au point de le voir multiplier d'improbables chisteras. Sans oublier cet en-avant grossier sur le troisième rideau. Lionel Beauxis, très attendu, n'a pas tenu toutes ses promesses. Restera-t-il en place ? Le faible réservoir au poste le laisse penser.

9. Maxime Machenaud 5,5/10 : une semaine après une sortie moyenne face à l'Irlande, le Racingman a livré une prestation autrement plus consistante. Encore irréprochable dans les tirs au but, il a dynamisé le jeu tricolore et a bien combiné avec Lionel Beauxis. Sa sortie sur blessure aura été préjudiciable tant il semblait maîtriser son affaire.

8. Marco Tauleigne 4/10 : le Bordelais est resté discret pour sa première titularisation en bleu. Sa justesse technique et ses qualités de perforateur ont été trop peu visibles, à l'exception d'une ou deux actions offensives. Il a quitté ses partenaires à la 58e minute après avoir récupéré un ballon.

7. Yacouba Camara 6,5/10 : le Montpelliérain a probablement réalisé son meilleur match au niveau international après plusieurs prestations frustrantes : il a bien exploité sa dimension physique avec maintes plaquages offensifs et des départs tranchants au ras. Quelques maladresses entachent sa prestation. Mais s'il poursuit sur cette lancée, le joueur du MHR peut s'imposer comme un élément incontournable de la troisième ligne.

6. Wenceslas Lauret 5,5/10 : le Racingman s'est une fois encore illustré par son abattage. En défense, il s'est démené comme à son habitude pour repousser les assauts adverses et contrecarré les plans adverses au sol. En attaque, il a été davantage en vue même si sa technique frustre le limite dans ce secteur. En deuxième période, il a davantage subi, à l'image de son équipe. Il aura eu la balle de match entre ses mains mais la défense adverse l'a intelligemment bloqué...

5. Sébastien Vahaamahina 6/10 : le Clermontois se devait une revanche, après ses errements du match de l'Irlande. Il a su maintenir un niveau d'engagement élevé tout en gardant le contrôle de ses nerfs. Dans les rucks, les mauls et même balle en main, sa dimension physique a gêné les Ecossais. Meilleur plaqueur des Bleus - quatorze interventions - à égalité avec Guirado, il est resté impuissant sur l'essai de Huw Jones, ne parvenant pas à stopper le centre, passé entre lui et Lionel Beauxis.

4. Arthur Iturria 5,5/10 : le Clermontois poursuit son apprentissage du niveau international. Très propre dans les airs, avec au passage un ballon volé à l'alignement adverse sur un lancer dangereux, et combatif de manière générale, il a pêché par indiscipline. Deux fautes sont imputables au Bayonnais de formation. Celle de la 47e minute, pour intervention illicite sur un joueur sans ballon, a notamment offert trois points faciles à Greig Laidlaw.

3. Rabah Slimani 3,5/10 : tout avait bien commencé pour le Parisien avec des plaquages appuyés, un jeu de passes précis et une pénalité glanée en mêlée. Par la suite, ça a moins souri : il n'a plus obtenu de pénalités en mêlée et a surtout manqué quatre interventions défensives. Soit un taux de réussite de 56 % en la matière. Trop peu à ce niveau. Surtout pour un joueur aussi expérimenté.

2. Guilhem Guirado 5,5/10 : une fois encore, le talonneur a terminé meilleur plaqueur côté bleu. Le Toulonnais a encore été précieux sur les basiques avec des lancers précis - un seul perdu, bien lu par l'alignement adverse - et des interventions tranchantes balle en main. Mais il n'a pas su trouver les mots et les clés pour permettre aux Français d'inverser la pression en seconde période.

1. Jefferson Poirot 4/10 : le pilier gauche est apparu en dedans dans le jeu courant : seulement quatre courses balle en main, dont une conclue par un en-avant, aucun décalage ni grattage à son actif. En défense, il est tout de même à créditer d'un 100 % dans ses plaquages. Mais on l'avait connu plus investi et actif.

Le banc 2/10 : les remplaçants ont peu voire rien apporté du tout. Seul Louis Picamoles a signé quelques charges intéressantes. Baptiste Serin a maladroitement exploité ses rares munitions offensives et n'a pas su gérer la pression de la défense écossaises. Les première ligne Cedate Gomes Sa et Eddy Ben Arous ont subi en mêlée et ont été sanctionnés dans le jeu. Paul Gabrillagues, Adrien Pélissié et Anthony Belleau n'ont pas eu l'occasion de s'illustrer.