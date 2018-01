Tauleigne, seul 8 de métier

Une liste vaut parfois par ses absences. Le premier groupe de Jacques Brunel aura donc été marqué par l'absence de Louis Picamoles, 68 sélections depuis dix ans. Le nouveau sélectionneur a décidé de se passer d'un joueur longtemps considéré comme indispensable vu son profil de franchisseur surpuissant, un style assez difficile à trouver dans le réservoir français. Mais son début de saison en demi-teinte malgré les bons résultats de Montpellier, plus des dernières prestations en bleu franchement ternes (juin et novembre) ont poussé Brunel à trancher dans le vif. Quand il n'est pas à cent pour cent sur le plan physique, le Montpelliérain peine à supporter le rythme du très haut niveau. Voilà le grief qui lui est reproché.

Louis Pïcamoles contre l'Afrique du SudIcon Sport

Pour le remplacer, ce dernier a choisi d'appeler Marco Tauleigne, un joueur qu'il a côtoyé à Bordeaux. Ce dernier, 24 ans, n'a jamais été sélectionné jusqu'à présent. Il fréquente le Top 14 depuis 2015 et présente grosso modo le même profil, que Louis Picamoles, peut-être moins pénétrant, mais peut-être un poil plus explosif. Ce qui est le plus frappant dans la liste de Jacques Brunel, c'est qu'elle ne compte qu'un seul numéro 8 de métier, Marco Tauleigne justement.

Marco TauleigneIcon Sport

Mais Jacques Brunel a précisé que deux de ses flankers pourraient dépanner : Anthony Jellonch (qui a occupé ce poste chez les jeunes) et Kevin Gourdon qui n' a vraiment pas le profil d'un franchisseur. C'est tout de même une surprise. Ca pose le problème du manque de profondeur du rugby français à certains postes colonisés par des joueurs venus de l'étranger. En plus Charles Ollivon, grand espoir, souffre de son omoplate depuis l'été dernier et Loann Goujon est aussi touché aux ischio-jambiers. Tauleigne apparaît donc bien seul, mais d'une certaine façon, c'est une bonne nouvelle pour Louis Picamoles. En cas de blessure, Brunel résisterait-il à la tentation de l'appeler ? Il n'est pas unique, mais presque. Et qui sait si l'esprit de revanche ne lui apporterait pas un peu de mordant supplémentaire.