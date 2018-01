Tauleigne fera-t-il oublier Picamoles ?

Et dire qu’il détestait le rugby. Lancé à l’âge de quatre ans par son père, alors éducateur au club du Teil (Drôme), Marco Tauleigne garde un souvenir contrarié de ses premiers pas avec un ballon ovale. "Je m’entraînais, mais je détestais ça, avoue le troisième-ligne de l’Union Bordeaux-Bègles. J’ai commencé à aimer le rugby qu’à partir du moment où mes copains sont venus jouer avec moi, vers 8-10 ans." Avec le recul, l’ancien Berjallien (2012-2013) peut remercier son père de l’avoir poussé sur les terrains. "Je l'en remercie car sinon je ne sais pas ce que j'aurais fait, sourit-il. C'est vrai que je suis très fier d'être ici, avec le Coq sur le cœur. "

Maxime Machenaud, Dany Priso, Marco TauleigneIcon Sport

Fan de Chabal et Cécillon dans sa jeunesse

Samedi, face à l’Irlande, Marco Tauleigne pourrait ainsi connaître sa première sélection avec le XV de France. Lui qui plus jeune regardait les matches à la télé. "Voir ces grands joueurs, c'était quelque chose de grandiose, confie-t-il. J'aimais bien Sébastien Chabal, surtout ce match face à la Nouvelle-Zélande (2007) où il avait fait pas mal de destruction (en mettant K-O Ali Williams et Chris Masoe, ndlr). Plus jeune, j’aimais aussi Marc Cécillon qui a joué à Bourgoin." Mais pas question pour le natif de Montellimar de distribuer des cartouches comme l’ancien Racingman. "Le secteur défensif n'est pas trop mon point fort, s’amuse-t-il. Je préfère toucher les ballons et joueur avec dans la main en attaque."

" Je n’ai pas de pression particulière "

En novembre dernier, Marc Tauleigne avait déjà eu l’occasion de revêtir la tunique frappée du Coq. Dans une rencontre face aux All Blacks, à Lyon (23-28), n’offrant pas de sélection officielle. Sorti sur K.-O dès la 14e minute après une lourde charge à l’épaule du deuxième-ligne néo-zélandais Tuipolotu, le Girondin avait quitté l’aventure tricolore avec pas mal de frustration.

Marco TauleigneIcon Sport

Mais pour le premier match des Bleus dans ce Tournoi, le numéro 8 du XV de France devra faire oublier Louis Picamoles. « Je n'ai pas de pression particulière à aborder ce match, assure-t-il tout en rappelant que Kevin Gourdon peut également occupé ce poste. Je vais essayer de donner le meilleur de moi même et de faire une bonne performance pour le groupe. » Une bonne performance comme il en a habitué le Top 14 depuis deux saisons. « Vous le voyez tous comme moi, c’est quelqu’un qui est très fort sur l’homme, dans les un contre un, souligne le talonneur de l’UBB Adrien Pelissié. Il est capable de casser les plaquages, d’avancer. Comme l’a dit Jacques (Brunel), c’est un garçon très costaud avec une grosse pointe de vitesse. Mais au niveau international, ce sera autre chose. » Qui plus est face à un certain CJ Stander.

Vincent PERE-LAHAILLE