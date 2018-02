Serin : "Je vais bosser pour qu’on me connaisse pour autre chose que ma chistera…"

"On a beaucoup de talents en France au poste de numéro 9. Il y a un garçon qui est resté au bord du chemin lors de cette première liste, c’est Baptiste Serin. Je le connais par cœur. Je le vois tous les jours. Il a fait un début de saison en demi-teinte pour différentes raisons. On en a parlé et c’est à lui de se remettre à l’ouvrage. Mais il va revenir."

Le 17 janvier dernier, lors de l’annonce du groupe France retenu pour le Tournoi des 6 Nations, Jacques Brunel décidait de laisser Baptiste Serin sur le bord de la route, lui préférant Maxime Machenaud, Antoine Dupont et Morgan Parra. Le forfait de ce dernier, victime d’une micro-fissure du ménisque et absent pour trois semaines, avait finalement profité au demi de mêlée de l’UBB.

" Si j'avais beaucoup joué, si j'avais été bon depuis le début de la saison, j'aurais vraiment été déçu et énervé de ne pas être pris "

Mais la trajectoire tricolore du natif de la Teste-sur-Buch est quelque peu contrariée depuis six mois. "J’avais surtout des matchs à jouer, répond l’intéressé. C’est clair que si j’avais beaucoup joué depuis le début de la saison, si j’avais été bon, j’aurais vraiment été déçu et énervé de ne pas être pris. Là, même si ça n’a pas empêché ma déception, j’avais un recul par rapport à la chose. J’ai été embêté par les commotions à répétition. Je n’ai pas joué la Coupe d’Europe. Sans compter de la prépa de cet été. J’ai eu beaucoup de mal à m’en remettre. C’est un cumul de choses qui justifiaient que je ne sois pas dans cette liste. A moi de retrouver mon niveau même si je me prépare en conséquence depuis de nombreuses semaines."

" J'ai eu beaucoup de mal à me remettre de la prépa de cet été "

Titulaire incontournable lors du Tournoi 2017, Baptiste Serin a, comme beaucoup de joueurs, payé la calamiteuse tournée en Afrique du Sud. Remplaçant lors des tests de novembre, au profit d’Antoine Dupont, le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles avait simplement été titularisé lors du match nul contre le Japon. Aujourd’hui, il est devancé par le demi de mêlée du Racing 92 Maxime Machenaud et titillé par le numéro 9 du LOU Baptiste Couilloud.

Après avoir marqué les esprits avec sa chistera face aux All Blacks en novembre 2016, Baptiste Serin doit désormais vivre avec l’image d’un joueur capable d’exploits sortis de nul part. Mais cette étiquette est-elle devenue un fardeau ? "Pas du tout, coupe-t-il. Cette chistera était un fait de jeu. J’aime bien tenter les choses comme ça de temps en temps. Sur ce match là, ça m’avait souri même si on ne gagne pas à la fin. (il souffle) C’est une étape de ma carrière qui m’a fait connaître du grand public mais je vais bosser pour qu’on me connaisse pour autre chose..."