Reverra-t-on Trinh-Duc et Huget ?

Les trentenaires sacrifiés... Cadres du XV de France depuis plusieurs années, François Trinh-Duc, Yoann Huget, Damien Chouly, Louis Picamoles ou encore Yoann Maestri ne figurent pas dans la première liste livrée par Jacques Brunel.

Jacques Brunel lors de la présentation du nouveau staff du XV de France le 08/01/2018Icon Sport

Un symbole fort envoyé par le nouveau sélectionneur, qui veut changer les hommes pour changer les choses. Il faut dire qu'ils n'ont pas donné de folles garanties quant à leur forme ces derniers temps. Et ne s'imposent donc pas comme indispensables pour le nouveau staff. A l'image de Trinh-Duc. L'ouvreur toulonnais paye une première partie de saison décevante avec son club et son expérience du niveau international (63 sélections) n'a pas suffi à faire la différence pour les nouveaux coaches, qui lui ont préféré les jeunes Belleau et Jalibert. Huget (51 sélections) est resté sur des tests automnaux ratés et ne tire vraiment son épingle du jeu sous le maillot toulousain ces derniers mois.

Déjà absent des tests de novembre, Yoann Maestri (59 sélections) affichait en revanche une bonne forme en début de saison... Mais il n'est pas non plus apparu indispensable au nouveau staff.

Yoann Maestri (XV de France) - 4 février 2017Icon Sport

Pas plus que le troisième ligne clermontois Damien Chouly (46 sélections), out en novembre après avoir été opéré d'une hernie du rachis cervical. L'absence d'un autre troisième ligne, le Montpelliérain Louis Picamoles (68 sélections), marque beaucoup également, même s'il avait souffert pendant les tests et ne brille pas vraiment sous le maillot du MHR.

Serin grand perdant ?

Elément clé du système Novès, le demi de mêlée Baptiste Serin (16 sélections) ne fait pas partie des plans de Jacques Brunel pour ce début de Tournoi. Le Bordelo-Béglais ne figure pas dans la liste, qui compte pourtant trois demis de mêlée. Non pas que ses prestations avec l'UBB soient décevantes, mais il a vu Antoine Dupont le devancer lors des tests de novembre et il paye la très grande forme actuelle de Morgan Parra et Maxime Machenaud, rappelés pour ce Tournoi.

Morgan Parra, demi de mêlée du XV de FranceIcon Sport

On peut aussi considérer le troisième ligne du Racing 92 Bernard Le Roux (28 sélections) et l'arrière de Bordeaux-Bègles Nans Ducuing (4 sélections) comme des absents.

Certains ne seront pas là, non pas par choix mais par contrainte. Victime d'une hernie cervicale en décembre alors qu'il faisait son retour à la compétition, le centre clermontois Wesley Fofana (44 sélections) va encore beaucoup manquer aux Bleus, lui qui n'a pas connu l'équipe de France depuis novembre 2016. Il est out trois mois, au moins.

Wesley Fofana - Centre de l'équipe de France - France-Roumanie - 23 septembre 2015Icon Sport

Absent de longue date également, l'ouvreur Camille Lopez (16 sélections) ne reviendra pas avant le printemps de sa fracture tibia-péroné, tandis que le troisième ligne Charles Ollivon (1 sélection) ne peut toujours pas confirmer les immenses espoirs placés en lui en raison d'une fracture de l'homoplate (fin de saison).

Camille Lopez (XV de France)Icon Sport

Quant au supersonique Alivereti Raka, qui était promis à rejoindre les Bleus pour ce Tournoi 2018, il a lui aussi terminé sa saison après s'être rompu les ligaments croisés d'un genou sous le maillot clermontois, de même que l'ailier rochelais Gabriel Lacroix, qui avait laissé entrevoir de belles choses en novembre.

Noa Nakaitaci (15 sélections), qui doit reprendre ce week-end ou le week-end prochain après neuf mois d'absence, a logiquement été jugé trop court. On devrait toutefois revoir ces joueurs sous le maillot tricolore à plus ou moins court terme. Ce ne sera peut-être pas le cas de tous les absents de cette liste...