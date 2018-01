Réunion Ligue-Fédération concernant le sponsor maillot

Lors d'une réunion hier entre les présidents des clubs du Top 14, "des propositions ont été évoquées" selon le président de la LNR Paul Goze. Celui-ci regrette également que les choses aient été faites à l'envers : "J'aurais préféré qu'elle (la fédération) fasse le contraire, c'est-à-dire qu'on se réunisse pour suivre les préconisations du comité d'éthique et de déontologie et qu'ensuite, une fois acceptées, on passe au vote mais ça n'a pas été le cas. On s'est adapté à la situation, j'ai voté contre".

Aujourd'hui, une réunion aura lieu entre la ligue et la fédération afin de se mettre d'accord sur les garde-fous demandés après l'attribution du sponsor maillot du XV de France au groupe Altrad.

"Les présidents (des clubs) ont regretté que le partenariat ait été voté au comité directeur" ajoute Paul Goze, l'objectif de la réunion est donc que des préconisations "soient prises avant l'application du contrat", soit avant le premier match du XV de France, le 3 février contre l'Irlande.