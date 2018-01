Réhabiliter la mêlée tricolore, la mission impossible de Bruno

Talonneur émérite, Sébastien Bruno s’est développé en tant qu’entraîneur à Lyon aux côtés de Pierre Mignoni. Mais l’ancien Toulonnais va bien repartir de zéro ou presque à la tête d’un secteur de jeu où ce qui est vrai en Top 14 ne l’est plus sur la scène internationale : "L’arbitrage est différent, c’est certain. Ce n’est pas toujours l’équipe qui domine qui est récompensée. Les arbitres étrangers ont des repères différents que les nôtres, comme les positions avant la poussée, ce qui crée forcément des incompréhensions. Et il faut évidemment travailler là-dessus".

Un vœu pieu mais tout sauf récent puisque Yannick Bru n’a eu de cesse de chercher des solutions avant lui. Et il a enchaîné les frustrations et les constats amers, comme en 2016 au Stade de France face à l’Australie (23-25). Avec en filigrane le sentiment d’être victime d’une réputation de tricheurs professionnels dont Rabah Slimani est l’incarnation diabolique pour les arbitres étrangers.

" Une part du boulot nouvelle pour moi "

Tout juste arrivé dans le giron fédéral, Sébastien Bruno n’a pas encore eu le temps matériel de plancher sur l’insoluble problème. Celui de faire adopter aux Bleus des attitudes et une philosophie différentes de celles qui rythme leur quotidien en Top 14 : "C’est compliqué de changer les repères des joueurs, qui sont habitués à autre chose, souffle Bruno. Même si le fait d’avoir une mêlée dominatrice reste important, elle est vue comme une rampe de lancement au jeu sur la scène internationale et moins comme un moyen d’obtenir des pénalités. Il y aura forcément un dialogue à instaurer avec les arbitres. Tout cela représente une part du boulot un peu nouvelle pour moi, puisqu’elle ne me concernait pas vraiment avant".

Sébastien Bruno - Lou RugbyIcon Sport

Cette problématique l’accompagnera désormais dans son travail de penseur de la mêlée française. Un secteur qui donne des maux de tête au rugby français en dehors de ses compétitions domestiques et qui est, pour beaucoup, une des raisons du déclin du XV de France sur l’échiquier mondial. Bon courage à Sébastien Bruno pour inverser la tendance.